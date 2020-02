Mluvte anglicky, nebo jděte. Na východě Anglie se objevil rasistický leták

„Vzhledem k tomu, že máme naši skvělou zemi zpět, cítíme, že musíme obyvatelům Winchester Tower vyjasnit jedno pravidlo. Netolerujeme ty, kteří v bytech hovoří jinými jazyky než anglicky. Je to znovu naše země a mluví se zde vysokou angličtinou,“ začíná výzva nazvaná Šťastný brexitový den.

Věta nabádající k používání správné, „královniny“ verze anglického jazyka včetně výslovnosti je paradoxně ponechána s chybami a překlepy.

„Pokud přesto chcete mluvit jazykem své rodné země, ať už je jakýkoliv, navrhujeme, abyste se do ní vrátili a odevzdali svůj byt radě, jež by v něm ubytovala Brity. My bychom se pak mohli navrátit k tomu, co bylo normální před tím, než jste nakazili tento kdysi skvělý ostrov,“ pokračuje nepodepsaný dopis s tím, že jde o jednoduchou volbu.

Cizinci se mohou buď podřídit pravidlu většiny, nebo odejít. „Nebude trvat dlouho, než naše vláda zavede pravidla, která postaví Brity na první místo. Takže na sobě raději zapracujte, nebo jděte. Bůh ochraňuj královnu, její vládu a všechny opravdové vlastence,“ končí text na letáku.

Ten se na dveřích ve všech patnácti patrech bytového domu ve východoanglickém Norwichi objevil v pátek, kdy se Británie po sedmačtyřiceti letech oficiálně rozloučila s Evropskou unií.

O víkendu pak snímky výzvy obletěly sociální sítě a britská média. Autora pamfletu už také hledá policie, která ho podezírá z možného rasově motivovaného narušení veřejného pořádku.

Mezi obyvateli domu vzbudila anonymní výhrůžka vztek a znechucení. Poté, co si policie letáky odnesla coby důkazy, na dveře vylepili vlastní. Ty cizince ujišťovaly, že v Norwichi je každý vítán. V neděli také před domem uspořádali protest proti rasismu.

„Jsem poloviční Irka. Nemyslím si, že to mířilo proti mně, protože mám anglický přízvuk. Odkazovalo to na místní Východoevropany. Slyšela jsem lidi, jak o nich v hospodách brblají různé věci, třeba že nám berou práci a podobné nesmysly. Berou práci, kterou Britové nechtějí dělat,“ říká pro deník The Guardian sedmdesátiletá obyvatelka čtvrtého patra Toni Maguireová.



Rasistických a xenofobních výpadů začalo ve Velké Británii přibývat už krátce po referendu o vystoupení země z EU v roce 2016. A právě lidé ze střední a východní Evropy byli jedním z hlavních terčů. Během let vyjednávání o brexitu však narostl počet výpadů proti etnickým menšinám obecně a roste také počet rasově motivovaných trestných činů.

Obyvatelé domu rasismus odmítli a vylepili vlastní plakáty: