Ani jeden ze čtyř návrhů k brexitu neprošel, britští poslanci je zamítli

Hlasování, které v případě úspěchu mohlo spoluurčit další vývoj patové situace, dopadlo těsněji než minulý týden, kdy poslanci zamítli celkem osm variant.

Nejblíže k úspěchu byla celní unie, kde měli odpůrci navrch pouze o tři hlasy. Návrh předložil konzervativní poslanec Ken Clarke. Požaduje, aby britská vláda vyjednala trvalou celní unii s Evropskou unií.

Clarke v debatě řekl, že v případě přijetí jeho plánu by zmizely všechny námitky, které má severoirská Demokratická unionistická strana k takzvané irské pojistce.

Druhý návrh, který předložil rovněž konzervativec Nick Boles, chce, aby vláda premiérky Mayové usilovala o model zvaný společný trh 2.0, který je inspirován vztahem EU s Norskem. Británie by tak nezůstala jen v celní unii, ale i na jednotném trhu. To by ovšem znamenalo, že by Londýn musel akceptovat i volný pohyb osob. Snaha o jeho ukončení vedla přitom řadu lidí k tomu, že podpořila v referendu z roku 2016 odchod Británie z EU.

Oba zmíněné plány by znamenaly mnohem užší spojení Británie s EU a tedy „měkčí“ brexit, než byl dosud v plánu. Bolesův návrh byl poražen poměrem hlasů 261 ku 282. Poslanec na neúspěch reagoval rezignací na svůj post v Konzervativní straně.

Třetí návrh předložili labourističtí poslanci Peter Kyle a Phil Wilson. Vyzývá, aby se konalo referendum, ve kterém by občané mohli schválit či odmítnout brexitovou dohodu Británie s Evropskou unií. V minulém hlasování ve středu podobný návrh získal největší podporu: pro bylo 268 a proti 295 poslanců. V pondělí pak byl druhým návrhem, který měl nejblíže ke schválení. Dostal 280 hlasů, oponentů bylo 292.

Nejhůře dopadla varianta, s níž přišla poslankyně Skotské národní strany (SNP) Joanna Cherryová pokoušející se zabránit neřízenému odchodu i za cenu zrušení brexitu. Hlasovalo pro něj 191 zákonodárců, kdežto proti bylo 292.

Návrh chce nejprve chce vládě uložit, aby v případě, že dva dny před novým termínem brexitu 12. dubna nebude schválena dohoda, požádala o další odklad. Pokud jí EU nevyhoví, měli by si poslanci 11. dubna v hlasování vybrat mezi brexitem bez dohody a zrušením aktivace článku 50.

Aktivací tohoto článku lisabonské smlouvy dal Londýn před více než dvěma lety najevo, že hodlá opustit Evropskou unii. Po zrušení brexitu by se měl podle návrhu Cherryové hledat plán, který by měl většinovou podporu v parlamentu a zároveň byl přijatelný pro EU. Následně by se mělo konat další referendum.

Ministr pro brexit Stephen Barclay v reakci na výsledky pondělního hlasování prohlásil, že vláda se bude nadále snažit přesvědčit poslance o podpoře vyjednané brexitové dohody. Pokud se to nepovede do 12. dubna a unijní představitelé zároveň Mayové nepovolí další odklad brexitu, odejde Británie z evropského bloku bez dohody.