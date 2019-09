Doma je lépe, vraťte se. Velvyslanec nabádá Poláky, ať nečekají na brexit

Velvyslanec Arkady Rzegocki napsal dopis pro asi 832 tisíc Poláků, kteří dlouhodobě žijí ve Velké Británii. Nabádá je aby vážně zvážili, zda chtějí v Británii zůstat.

Životní úroveň v Polsku se podle něj za posledních 10 let díky růstu ekonomiky zvedla a země lidem může mnoho nabídnout. „Myslím si, že je to dobrá příležitost pro návrat do Polska. Svých cílů můžete dosáhnout jak v Británii, tak v Polsku,“ dodal.

Rzegocki v rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC 4 řekl, že pouze asi 27 procent Poláků žijících v Británii zatím požádalo o status usedlíka, což je podle něj velmi alarmující, i když stále na to je poměrně dost času.

Status však musí získat, aby po přechodném období, které skončí 30. června 2021, mohli v zemi nadále legálně pracovat nebo například využívat služeb veřejného zdravotnictví.

Velvyslanec upozornil, že někteří Poláci o tom vůbec nevědí a ne každému, kdo o tento status požádal, se ho podařilo získat. Upozornil, že celková úspěšnost žadatelů všech národností je zatím jen 42 procent a nedostali ho i lidé, kteří v Británii žijí i deset let.

„Velká Británie, která byla domovem tisíců Poláků, s největší pravděpodobností přestane být členem Evropské unie, čehož lituji, ale zároveň tento proces vidíme také jako příležitost pro upevňování vazeb mezi oběma zeměmi,“ řekl.

Také poznamenal, že minulý rok se již 116 tisíc jeho krajanů do Polska vrátilo. Poláci jsou spolu s Indy největší skupinou migrantů v Británii. Začali přicházet před 15 lety po vstupu do EU. Podle polské vlády odešlo ze země dohromady asi 1,7 milionů lidí.

„Je to jako kdyby odešla celá Varšava,“ poznamenal letos premiér Mateusz Morawiecki. Polsko také opustilo přes 700 tisíc vysokoškoláků, nejvíce ze všech zemí EU. Vláda se proto rozhodla i kvůli nedostatků lidí na trhu práce zavést od 1. srpna daňovou úlevu pro lidi do 26 let.

Americká CNN však upozornila, že stále je podstatný rozdíl mezi výdělkem v Británii a v Polsku. K návratu domů může však nejen Poláky přesvědčit momentální nejistota kolem brexitu i stoupající nevraživost Britů vůči migrantům.