Mayová bude žádat další odklad brexitu, chce vyjednat kompromis s labouristy

Aktuální termín brexitu je 12. dubna. Jakýkoli nadstranický plán, který by byl po jednáních s lídrem opozice předložen ke schválení parlamentu, podle Mayové musí být založen na brexitové dohodě, kterou vyjednala v loňském roce s Bruselem.

„Opustit (EU) s dohodou je nejlepším řešením, takže budeme potřebovat další prodloužení článku 50, které ale bude co možná nejkratší a které skončí v okamžiku, kdy schválíme dohodu,“ uvedla premiérka.

A odkázala na článek lisabonské smlouvy, jehož aktivací před více než dvěma lety spustila jednání o odchodu Británie z EU. Cílem odkladu aktuálního termínu brexitu podle ní je, „abychom odešli včasně a spořádaně“.



Pokud by poslanci nový brexitový plán neschválili, předložila by jim vláda sérii alternativních návrhů, o kterých by mohli hlasovat. Mayová také zdůraznila, že vše, co předestřela, se musí stihnout do 22. května, aby se Británie nemusela účastnit voleb do Evropského parlamentu.

Předseda Evropské rady Tusk vyzval k trpělivosti

„I když ani po dnešku nevíme, jaký bude konečný výsledek, buďme trpěliví,“ reagoval na prohlášení Mayové předseda Evropské rady Donald Tusk. Ten již minulý pátek svolal na 10. dubna mimořádný summit EU. Právě na něm by mohli šéfové států a vlád EU schválit či zamítnout další odklad brexitu.



Francouzský premiér Emmanuel Macron po svém čtvrtečním setkání s rským premiérem Leem Varadkarem řekl, že Evropská unie nemůže být trvale rukojmím politické krize ve Spojeném království.

V případě, že Británie „téměř tři roky po referendu“ o odchodu z EU nepředloží „věrohodný alternativní plán do 10. dubna“, vybere si podle něj Londýn „de facto sám odchod bez dohody“. Varadkarovi Macron slíbil, že Evropa Irsko „nikdy neopustí“ a zdůraznil, že si je vědom, jak mimořádnou komplikací by brexit bez dohody pro Irskou republiku byl.

Agentura DPA úterní prohlášení britské premiérky označila za „dramatický obrat“ v jejím brexitovém kurzu. Podle komentátorů stanice Sky News Mayová dospěla k závěru, že severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) a část euroskeptických konzervativců její dohodu nikdy nepodpoří, a ona se tak musí obrátit na opozici.



Britská média nyní netrpělivě očekávají, jak labouristé na nabídku premiérky Mayové zareagují. Podle labouristického poslance Lloyda Russella-Moylea se předseda jeho strany Corbyn o plánu Mayové na jednání dozvěděl až z televizní obrazovky.

Jiné opoziční strany už premiérku kritizovaly. Například skotská první ministryně a šéfka Skotské národní strany (SNP) Nicola Sturgeonová varovala parlament, aby se měl na pozoru, neboť se může ze strany Mayové jednat o „past“.

„Pokud poslanci umožní, aby 12. duben prošel, aniž bychom se zavázali k boji v evropských volbách, stal by se 22. květen dnem odchodu, z nějž by nebylo úniku... a pak by premiérka mohla říci: je to moje dohoda nebo žádná dohoda,“ napsala Sturgeonová na twitteru.