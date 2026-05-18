Brexit je katastrofální chyba, měli bychom se do EU vrátit, míní Starmerův vyzývatel

Autor: ,
  9:26
Britský exministr zdravotnictví Wes Streeting v sobotu oznámil, že chce kandidovat na lídra Labouristické strany, kterou vede premiér Keir Starmer. Toho by pak Streeting ve funkci premiéra patrně i nahradil. Také řekl, že vystoupení Velké Británie z Evropské unie před několika lety byla katastrofální chyba a že jeho země by se do EU jednoho dne měla vrátit.
Wes Streeting (16. května 2026) | foto: Reuters

„Potřebujeme skutečnou konkurenci (uvnitř Labouristické strany) s nejlepšími kandidáty. A já budu kandidovat,“ řekl v Londýně 43letý Streeting, který je považován za jednoho z možných hlavních konkurentů současného šéfa labouristů Starmera.

Streeting byl ministrem zdravotnictví od července 2024 a rezignaci oznámil tento čtvrtek s tím, že po katastrofálních výsledcích labouristů v místních volbách 7. května ztratil ve Starmera důvěru.

Labouristická strana utrpěla v těchto volbách, které britská média označila za referendum o premiérově dvouletém působení ve funkci, těžké ztráty. Starmer, jehož popularita klesá, ale odmítl rezignovat a řekl, že jako premiér hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029.

„Pokud nezměníme kurz, labouristé v parlamentních volbách prohrají s Nigelem Faragem,“ varoval Streeting s odkazem na šéfa strany Reform UK, která vyhrála nedávné místní volby.

Přejete si opětovné větší sblížení Británie s EU?

Streeting řekl, že má dostatečnou podporu poslanců své strany, aby mohl kandidovat na jejího lídra. Dodal ale, že počká, až budou mít šanci všichni potenciální kandidáti. Konkrétně zmínil starostu Manchesteru Andyho Burnhama, který si musí nejprve zajistit křeslo v parlamentu v doplňovacích volbách, aby mohl kandidovat na vedení strany.

Exministr zdravotnictví Streeting také označil za katastrofální chybu vystoupení Británie z EU, za což si podle BBC vysloužil potlesk. Vyzval k novému mimořádnému vztahu s EU a řekl, že budoucnost Británie je v Evropě a že by se Británie měla jednoho dne do EU vrátit.

O sblížení mezi Bruselem a Londýnem usiluje labouristická vláda od svého vítězství v parlamentních volbách v roce 2024. Také Starmer v projevu po porážce labouristů v místních volbách tento týden řekl, že jeho vláda bude usilovat o sblížení s EU, a kritizoval dopady tzv. brexitu, který podle něj Británii navzdory Farageovým slibům učinil chudší a slabší.

