Irská hranice bude i po neřízeném brexitu chvíli bez kontrol, řekli Britové

Možné dopady brexitu na ekonomiku v ČR Velká Británie je v posledních letech pro ČR stabilně čtvrtým až pátým největším exportním trhem. V případě brexitu bez dohody by se růst ekonomiky ČR podle ministerstva financí snížil o 0,6 až 0,8 procentního bodu, podle ČNB o 0,7 až 1,4 procentního bodu.

Kvůli odchodu Británie z EU bez dohody by české firmy mohly podle odhadu přijít přibližně o 30 miliard korun. Další desítky miliard by celá ekonomika ztratila kvůli nižším firemním investicím.

Pokles objednávek nebo tržeb vyvolaných situací kolem brexitu pocítilo podle průzkumu Bibby Financial Services a Britské obchodní komory 28 procent českých společností. Pokles objednávek z Británie již zaznamenala například nošovická automobilka Hyundai, pro níž je Británie významným odbytištěm. Brexit by pocítila také společnost Koyo Bearings ČR, která v Olomouci vyrábí ložiska pro automobilový průmysl. Zdroj: ČTK