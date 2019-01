Britský tisk tepe Mayovou: naprosté ponížení, historická porážka

„Mayová utrpěla historickou porážku,“ napsal na titulní stránce list The Guardian. Také list Financial Times upozorňuje, že porážka vlády v Dolní sněmovně byla nejvýraznější „v moderní historii“. Dohoda o brexitu byla zamítnuta rozdílem 230 hlasů, přičemž dosud nejkrutější porážku zažil v roce 1924 labouristický premiér Ramsay MacDonald, a to o 166 hlasů.

Za „naprosté ponížení“ britské premiérky úterní hlasování označil na titulní straně list The Daily Telegraph. „Je potřeba zvláštního druhu schopností, abyste proti sobě dokázali sjednotit tolik lidí,“ stojí v komentáři těchto novin k výsledku klíčového hlasování. Také list s názvem „i“ označil výsledek úterního hlasování za „historické ponížení“ a na titulní straně otiskl fotografii premiérky Mayové.

Titulek listu The Times rovněž hlásá, že „Mayová utrpěla historickou porážku“. List Daily Express porážku označuje za „zdrcující“. Jeho titulku dominuje slovo „dismay“, které v angličtině značí hrůzu či děs a zároveň obsahuje příjmení předsedkyně britské vlády.

Ani britské bulvární listy nešetří kritikou na premiérčinu adresu. The Sun na titulní stránce otiskl fotomontáž, na které je tělo ptáka dronteho mauricijského známého také jako dodo a v češtině i jako blboun nejapný s hlavou britské premiérky. „Brexitová dohoda Mayové je mrtvá jako dodo,“ použil The Sun k popisu situace anglické přísloví, které se se odvolává na dávno vyhynulého ptáka.

Podle dalšího britského bulvárního listu Daily Mail Mayová nyní „bojuje o život“.

„Žádná dohoda, žádná naděje, žádné ponětí, žádná důvěra,“ shrnul lakonicky úterní i možný dnešní vývoj na britské politické scéně bulvár Daily Mirror. Stejně jako ostatní listy připomíná, že dnes večer se bude na návrh labouristické opozice hlasovat o nedůvěře britské vládě.

Dění kolem brexitu je zpět na nule, píše evropský tisk

Zpět na bodu nula se podle švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung i italských novin La Repubblica vrátilo dění kolem odchodu Británie z Evropské unie. Podle francouzského listu Le Monde byl výsledek úterního hlasování o brexitové dohodě, kterou Dolní sněmovna britského parlamentu odmítla, pro premiérku Theresu Mayovou větší porážkou, než čekali i ti největší pesimisté.

„Dříve šéfové vlád odstupovali, když prohráli důležité hlasování i při nedůležitých porážkách. Mayová ale dobrovolně neodejde, a to ze dvou důvodů. Za prvé by se krize sotva zmírnila, kdyby se musely v příštích týdnech konat předčasné volby. Za druhé schválil parlament v roce 2011 novelu zákona, která počítá s pevným poslaneckým funkčním obdobím pěti let. Demokratická tradice je tak v rozporu s literou zákona. To by mohlo vést k ústavní krizi,“ napsal v dnešním komentáři švýcarský tisk Neue Zürcher Zeitung.

Podle nizozemského listu De Telegraaf už Británii nezbývá moc času, aby zabránila „hospodářské katastrofě“: „Tato porážka může vést jen k tomu, že Britové odchod z EU odsunou. Leda by Brusel zůstal neústupný. Pak by 29. března došlo k brutálnímu brexitu se všemi jeho důsledky... Nikdo nevěří tomu, že Britové mají připravený plán B.“

„Samozřejmě může britská vláda požádat o odklad a pokusit se fatální termín 29. března odložit,“ myslí si rovněž komentátor belgických novin De Tijd. „To by ale musely souhlasit všechny evropské členské státy. Otázkou zůstává, proč by to měly dělat. Když nemá Spojené království tušení, kam se vlastně chce vydat, co může Evropa ještě dělat?“ dodal.

„Theresa Mayová se v následujících dnech může pokusit o mnohé, ale co by to mohlo ještě přinést?“ ptá se rovněž belgický De Standaard. „Evropská sedmadvacítka dosud zůstávala na stejné linii: žádná práva bez povinností,“ dodal. Mayová by také podle tohoto listu mohla požádat o odklad termínu brexitu a pokusit se vyjednat v Bruselu další ústupky. „Ale proč by mělo být během několika týdnů či měsíců možné najedou dosáhnout toho, co nebylo dosažitelné v uplynulých dvou a půl letech?“ uzavírá další otázkou De Standaard.

„V západním světě asi neexistuje šéf vlády, který by byl tak ponížen, odsouzen a zrazen jako britská premiérka. A přesto se nevzdává,“ napsal francouzský list Les Derniéres Nouvelles d’Alsace. „Stokrát byla sražena k zemi a stokrát zase vstala. A nikdo přitom neví, zda jde o odvahu nebo o lehkovážnost,“ dodal.

„Dohoda, o které se s Evropskou unií jednalo dva a půl roku, byla odmítnuta. Británie se nyní podobá ostrovu, který odnáší proud. Zdá se, že se brexit ocitl opět na výchozím bodu. Všude je spousta spekulací, ale žádná jistota. Možné je nyní všechno,“ komentuje vývoj v Británii italský list La Repubblica.