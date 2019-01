Britové nestíhají, brexit se zpozdí nejméně do července, očekává Brusel

12:23 , aktualizováno 12:50

Evropská unie očekává, že Británie požádá o odsunutí termínu brexitu z dosavadního 29. března. Podle listu The Guardian by se mohl odchod Británie z EU odložit přinejmenším do července. Britská premiérka Theresa Mayová to ale v pondělí rezolutně odmítla, i když připustila, že v parlamentu jsou lidé, kterým by to vyhovovalo.