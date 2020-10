KOMENTÁŘ: Nekonečný příběh brexitu. Čas na vyjednání dohody se krátí

Mnohé z nás to už přestává bavit. „Evropská unie a Velká Británie: žádný posun ve vyjednáváních“ – podobných novinových titulků jsme za posledních pár let viděli mnoho. Minulý týden to už poněkolikáté vypadalo na definitivní krach vzájemných jednání. Britský premiér Boris Johnson stanovil minulý pátek za nejzazší termín, kdy musí EU ustoupit ze svých pozic a vyjít Británii vstříc, jinak jednání končí a žádná obchodní dohoda nebude. Lídři členských států Unie mu na oplátku vzkázali, že ustoupit musí Británie.