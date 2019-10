Čtyři stateční. Tolik údajně zbývá sehnat poslanců ke schválení brexitu

O textu budou poslanci, kteří se kvůli tomu sejdou na mimořádné schůzi, hlasovat již v sobotu. Konzervativci se doposud opírali o severoirské unionisty (DUP), ti ale nejsou s novou dohodou o odchodu Velké Británie z Evropské unie spokojeni.

Odmítá ji také všechna opozice, tedy labouristé, liberálové i skotští nacionalisté. Na první pohled to tedy vypadá, že je osud nové smlouvy zpečetěn. Podle Sky News se nicméně Johnson nevzdá tak snadno. Hodlá sněmovnu tlačit ke zdi prohlášením, že 31. října odejde Velká Británie z EU tak, jako tak. S dohodou, či bez ní.

V Dolní sněmovně je momentálně jen 287 konzervativců, takže pro dohodu je zapotřebí sehnat dalších 33 poslanců. Johnsonovi spolupracovníci budou lovit mezi 20 konzervativní rebely, kteří odmítají brexit bez dohody a kteří by se mohli díky nové situaci s Johnsonem usmířit. K dispozici jsou i dvě desítky labouristů či exlabouristů, kteří už dávno neposlouchají vůdce Labouristické strany Jeremyho Corbyna a kteří již v minulosti projevovali jistou ochotu nějakou formu brexitové dohody přijmout.

Spoléhá se trochu i na to, že mnozí z daných politiků jsou z volebních obvodů, v nichž voliči hlasovali většinově pro brexit, takže by jim mělo být stydno potopit dohodu zajišťující bezproblémové odpojení země od unie.

Ve hře je i snížení hranice 320 nutných hlasů tím, že by se skupina poslanců o potřebné velikosti hlasování jednoduše zdržela.

Zbraně neskládá ani opozice. Její poslanci patrně začnou přicházet s pozměňovacími návrhy k textu, kterým konzervativní vláda v sobotu vyzve poslance dolní komory parlamentu ke schválení upravené brexitové dohody s Evropskou unií.

Evropská média se v pátek shodují v názoru, že největší ústupky při vyjednání upravené brexitové dohody neučinila Evropská unie, ale Británie. Přesto britský premiér Boris Johnson v zásadě dostal, co chtěl, a přinejmenším na domácí půdě vypadá jako vítěz



Zběsilých 24 hodin

„Johnson získal dohodu, na obzoru je poslední překážka,“ napsal v pátek deník The Times. Podotkl, že Johnsona po návratu z bruselského summitu EU čeká „zběsilých 24 hodin“, během nichž se pro dohodu o podmínkách odchodu Británie z evropského bloku bude snažit získat podporu poslanců.

The Daily Telegraph avizuje, že ministerský předseda dá před hlasováním zákonodárcům ultimátum: „Buď má dohoda, nebo žádná dohoda.“ Zopakuje zároveň, že nelze počítat s dalším odkladem brexitu. Probrexitový list, který podporuje vládu, také píše, že Johnson „čelí spiknutí poslanců, kteří by chtěli v EU zůstat, a to jak z řad opozičních zákonodárců, tak rebelů z Konzervativní strany“. Tato aliance se podle listu bude snažit schválení dohody podmínit druhým brexitovým referendem.

„Johnson získal dohodu, teď začíná hra o čísla,“ konstatoval deník The Guardian. Připomněl, že Johnson věří, že poslanci dohodu schválí, ačkoli DUP je proti.

Některé listy, jako například Daily Mail, poslance vyzývají, aby dojednaný dokument nezablokovali. „Boris Johnson navzdory všemu získal novou brexitovou dohodu, ale zítra (v sobotu) ji naše nezodpovědná politická třída možná zhatí,“ napsal list. „(Johnson) splnil svou povinnost, teď je řada na poslancích,“ dodal. Dolní sněmovna předchozí verze brexitové dohody třikrát odmítla.

Také noviny The Sun na váhající zákonodárce apelují, aby se „probudili“ a pro dohodu hlasovali. Označuji ji za „notně vylepšenou“ a nesrovnatelně lepší než byla dohoda předkládaná Johnsonovou předchůdkyní Theresou Mayovou.