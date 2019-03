Mayová jela do Bruselu pro odklad brexitu. Schvalte napřed dohodu, říká EU

„Samozřejmě musíme mít jistotu, že skutečně v rámci toho prodloužení dojde k odsouhlasení té dohody, kterou jsme vyjednávali dva a půl roku,“ řekl ve čtvrtek premiér Andrej Babiš těsně před odletem na summit z letiště v pražských Kbelích.

Předseda evropských summitů Donald Tusk na středeční oficiální žádost Mayové reagoval prohlášením, že odklad je možný jen krátký. Kratší než ony tři měsíce, které požaduje Mayová, a to s ohledem na květnové volby do Evropského parlamentu, do něhož Británie posílat své kandidáty neplánuje. Brusel nestojí o to, aby Británie byla dál v EU bez zástupců v europarlamentu a zpochybňovala tak jeho legitimitu.

Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker Mayovou již dříve varoval, že odklad nebude možný déle než konání voleb, tedy do 23. května. Ve skutečnosti se hovoří ještě o kratším termínu, a to do poloviny dubna, kdy se uzavírá procedura přihlášek do eurovoleb, upozornil Babiš. Oproti původnímu termínu brexitu, tedy 29. března, tak jde fakticky jen o 14 dní.

Britové musejí splnit podmínku, která se nyní zatím jeví jako prakticky nesplnitelná. Aby do konce března jejich parlament odsouhlasil dojednanou dohodu o brexitu, kterou britští poslanci již dvakrát odmítli a kterou se předseda tamější dolní komory zpěčuje dát k hlasování ještě potřetí.

„Dost států, i nás to už frustruje, ta situace,“ řekl Babiš. „Pro mě jsou prioritní zájmy českých firem, českých občanů, ale už to potřebujeme rozseknout,“ dodal.

Mayová shazuje odpovědnost za chaos na poslance

Mayová ve středu pobouřila poslance slovy o „politických hrách a tajuplných procedurálních tahanicích“. „Theresa Mayová viní za brexitové fiasko všechny kromě sebe,“ napsal ve čtvrtek britský list Daily Mirror, který premiérčino vystoupení označil za arogantní. Probrexitový The Sun uvádí, že Mayová spustila na zákonodárce zuřivý útok, a na titulní stránce ji zobrazuje jako revolucionáře se zdviženou pěstí, černým baretem a odznáčkem s obličejem Ernesta Che Guevary na hrudi.

Deníky jako The Guardian a „i“ zase zdůrazňují znechucenou reakci některých poslanců, a to z obou stran Dolní sněmovny. Sam Gyimah, který byl donedávna členem vlády, na twitteru klasifikoval ukazování na viníka v podání premiérky jako toxické. Konzervativec a někdejší generální prokurátor Dominic Grieve vyjádřil nad „agresivním tónem“ jejího projevu politování.