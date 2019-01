Britský tisk nad snahou o jednání o brexitu jásá, evropský kroutí hlavou

„Theresin triumf,“ napsal v titulku bulvární list Daily Mail, podle kterého Mayová vyhrála „klíčové hlasování, sjednotila svou stranu a rozdrtila (předsedu opozičních labouristů Jeremyho) Corbyna“. Předsedkyně britské vlády podle probrexitového listu vyzvala Brusel: „Pojďme uzavřít dohodu“.



Také podle listu Daily Express se podařilo Mayové sjednotit svou stranu a získat plnou podporu parlamentu pro nová jednání s Bruselem. „Nyní je to na EU,“ napsal list. Další bulvár - The Sun - označil výsledek parlamentního hlasování za vítězství premiérky v „titánském souboji“.

Levicový list The Guardian úterní vývoj na cestě k brexitu označuje sice za vítězství Mayové, zároveň ale upozorňuje, že z pohledu Evropské unie se „nic nezměnilo“ a premiérka jen vyvolala naděje, které zřejmě nedokáže naplnit. Nyní má britská vláda podle The Guardian dva týdny na to, aby „resuscitovala svou brexitovou dohodu“.

Také list Metro upozornil, že předseda Evropské rady Donald Tusk po večerním hlasování uvedl, že nové vyjednávání o textu dohody o podmínkách britského vystoupení z EU není možné.

Podle listu Daily Mirror brexitová dohoda premiérky Mayové po úterním hlasování „vstala z mrtvých“. Dodává ovšem, že je to „prozatím“, neboť není vůbec jisté, zda EU tlaku britských poslanců na nová jednání o sporné irské pojistce „ustoupí“.

Financial Times na titulní stránce napsaly, že se snahou přepsat uzavřenou brexitovou dohodu Mayová dostává na cestu, která vede ke střetu s Bruselem. Podle listu The Daily Telegraph Mayová nyní přenesla „brexitovou bitvu zpět do Bruselu“.

Válka nervů kulminuje

Válka nervů mezi Británií a Evropskou unií vyvolaná nejistotou kolem brexitu se dostala do finále, píše ve středu k úternímu dění v britském parlamentu francouzský list Le Point. Britští zákonodárci poslali premiérku Theresu Mayovou do Bruselu, aby dosáhla pozměnění dohody o vystoupení Británie z Evropské unie, která ale už jednou vyjednané podmínky znovu otevírat nechce.

Britští poslanci sice vědí, co nechtějí, ale pro problém kolem Irské republiky a Severního Irska nenavrhují žádné řešení, pokračuje Le Point. V Evropské unii se začíná projevovat rozkol - Polsko, které má v Británii velkou komunitu, je připraveno Irsko „opustit“, německá kancléřka Angela Merkelová váhá, jelikož „nedohoda“ o brexitu by měla na německý průmysl značný dopad. Francouzský prezident Emmanuel Macron chce, aby byl zachován klid a rozhodnost.

Brexit přestal být racionální téma, uvedl list L’Express citující profesorku Pauline Schnapperovou, která se na Británii specializuje. Brexit je podle ní příliš složitá záležitost na to, aby se o ní rozhodovalo v referendu. A to, že se tak stalo, je příčinou současné situace.

Dva měsíce před určeným datem pro vystoupení z EU je britská premiérka Theresa Mayová ochotná zpochybnit dvouletá vyjednávání, aby odvrátila rozkol mezi britskými konzervativci, napsal k situaci Le Monde. Mayová podle něj na sebe bere riziko střetu s EU a zvyšuje nebezpečí, že Británie z unie odejde bez dohody.

Mayová podle deníku vztyčila hlavu čtrnáct dní po porážce, při níž parlament odmítl její původní vyjednanou dohodu a v úterý své dílo obětovala kvůli mandátu znovu jednání s unií otevřít. Má dosáhnout náhrady takzvané irské pojistky za alternativní, avšak neupřesněné řešení. Sama Mayová, která až do úterka trvala na tom, že už vyjednanou dohodu nelze znovu otevřít, podotkla, že unie má k otevření rozhovorů pramálo chuti.

Le Figaro situaci popisuje jako premiérčin ústupek základně rozhodných zastánců brexitu. Obdržela sice křehký, nicméně reálný mandát vyjednávat s unií znovu.

Brusel výsledek úterního dění v Londýně přijal se směsicí úlevy a znepokojení, soudí Les Echos. Je dobré, že se konečně něco děje, neboť hlavní britský vyjednávač Oliver Robbins se ve městě neobjevil od začátku ledna. Skončila tedy aspoň tato mrtvá fáze. Zároveň přetrvává znepokojení, protože v této chvíli nic nenaznačuje, že se podaří situaci opravdu odblokovat. Jak poznamenal jeden ze zdrojů blízký brexitovým jednáním - Britové dosud nebyli schopní přijít s jasným názorem. Vyjednávací prostor bude mimořádně těsný, jelikož EU trvá na tom, co Macron v úterý zopakoval: Dohoda o rozluce dojednaná na konci listopadu s EU je ta nejlepší možná a nelze o ní znovu jednat.

Mayová nebezpečná svému okolí i Evropě

Slabost Mayové je podle německého deníku Süddeutsche Zeitung nebezpečná pro Británii i zbytek Evropské unie. I kdyby se jí podařilo dosáhnout drobných změn v dohodě o brexitu, svoji stranu o nich stejně sotva přesvědčí, míní list, podle něhož by proto šéfka britské vlády měla hledat společnou řeč s opozicí. Komentátor veřejnoprávní televize ARD je zase přesvědčen, že v současné situaci je pro Mayovou jediným řešením odložit vystoupení Británie z Evropské unie, které je plánované na 29. březen.

„Působí to zoufale: Britská premiérka Theresa Mayová chce vyjednávat s EU o změnách v dohodě o vystoupení. Tím chce pro spornou dohodu přeci jen získat většinu v londýnském parlamentu,“ píše Süddeutsche Zeitung a připomíná, že původní dokument britští zákonodárci jasně odmítli. Brusel navíc s Londýnem odmítá o smlouvě, v níž zůstává nejspornější otázka hranice mezi Irskem a Severním Irskem, znovu jednat.

I kdyby EU nakonec k jednáním přistoupila, v irské otázce svůj postoj zásadně nezmění, míní list. Mayová, která tak jen těžko získá podporu stoupenců tvrdého brexitu ve vlastní straně, by proto měla vsadit na ústupky labouristům, s jejichž pomocí by dohodu parlamentem protlačit mohla.

„Protože ale Mayové chybí odvaha a vůdčí síla pro takový krok, volí raději zdánlivě jednodušší cestu: Další vyjednávání. Slibům Mayové, že díky změnám (dohody) najde většinu, by Brusel raději neměl věřit. Premiérka nemá svoji vlastní stranu pod kontrolou. Slabost Mayové je nebezpečná - pro Británii a zbytek EU,“ konstatuje mnichovský deník.

Také komentátor ARD je přesvědčen, že britská premiérka nemá šanci v irské otázce dosáhnout zásadních ústupků ze strany ostatních zemí EU. „Cestu do Bruselu s cílem dohodu o vystoupení znovu otevřít a nově vyjednat si Mayová může rovnou ušetřit,“ míní.

Obě strany podle něj sice chtějí zabránit brexitu bez dohody, moc tak učinit má ale ve skutečnosti jen jedna z nich. „Jen Theresa Mayová má moc sama zabránit tvrdému a chaotickému brexitu bez dohody o vystoupení. Tím, že z nouze v poslední minutě britskou žádost o vystoupení stáhne,“ míní komentátor, podle něhož by se tím získal dodatečný čas.

Jinak to vidí deník Die Welt, podle něhož je nyní míč na straně Bruselu, který by měl v irské otázce ustoupit. „Pokud Evropané zůstanou tvrdohlaví, budou spoluzodpovědní za politické selhání,“ píše.

Podle listu Frankfurter Allgemeine Zeitung je nyní třeba diplomatické kreativity, aby se v irské otázce našlo řešení. Bez dohody by se totiž stalo právě to, čemu se EU snaží zabránit, totiž že by mezi Irskem a Severním Irskem znovu vznikla tradiční hranice.