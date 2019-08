Brexit bez dohody už za dva a půl měsíce. Každý pátý Brit si hromadí zásoby

Do 31. října zbývají dva a půl měsíce. Poté Británie přestane být členem Evropské unie. Aspoň takový je plán. Je to zatím poslední datum, kdy má nastat brexit: tři a půl roku po referendu o vystoupení z EU a po předchozích dvou odkladech. A podle nového britského premiéra Borise Johnsona je to i datum konečné.

S tím, jak se krátí čas, ovšem zároveň stoupá i pravděpodobnost, že nastane odchod bez dohody, takzvaný tvrdý brexit neboli „no deal“. Vzhledem k tomu, že britský parlament třikrát zamítl odchodovou dohodu, kterou se zástupci EU vyjednala bývalá premiérka Theresa Mayová, je tvrdý brexit základním východiskem celé situace.

Pro novou Johnsonovu vládu je dohoda Mayové nepřijatelná, a to zejména kvůli budoucímu režimu na irské hranici.



„Britská vláda se velmi intenzivně připravuje na možnost no deal. Nemusí k ní ale s jistotou dojít. Stále ještě je možné, že se nám do 31. října podaří vyjednat novou odchodovou dohodu,“ řekla ve středu zástupkyně britského velvyslance v ČR Lucy Hughesová.

Vláda přesto na přípravy spojené s tvrdým brexitem nedávno přidala další dvě miliardy liber, v přepočtu zhruba 59 miliard korun.

Pro případ no deal už také vznikla řada analýz, co by v takové situaci mohlo nastat. Vše jsou prozatím výpočty a odhady, předpokládají se nicméně nepravidelné dodávky léků a potravin, zdržení a kontroly na hranicích i zvýšení cen kvůli nedostatku zboží a padající libře.

Pětina Britů hromadí zásoby

Podle průzkumů se na brexit předzásobuje každý pátý Brit. Jen za potraviny, léky a nápoje už celkem utratili v přepočtu 111 miliard korun. Ze států EU dováží Británie necelou třetinu jídla, ještě vyšší je pak tento podíl u supermarketů: z EU v nich pochází 79 procent potravin. Jsou to především nápoje, poté ovoce, zelenina a masné výrobky.

Už začátkem roku obchody varovaly, že v případě tvrdého brexitu zákazníci uvidí „prázdné regály“. Datum 31. října je podle nich navíc zvoleno dost nevhodně: kvůli sezonním zásobám na černý pátek a na Vánoce nebude ve skladech kapacita pro běžné zboží.

K vykoupeným regálům ovšem nemusí vést jen samotný tvrdý brexit, ale i případná panika mezi zákazníky, kteří budou v obavách z nedostatku nakupovat více než běžně.

Ještě větší problém pak může nastat u zdravotnického materiálu a léků. Těch se z Evropské unie dováží celé tři čtvrtiny, uvádí webový portál britské vlády. Ten zároveň v rámci informační kampaně k brexitu popisuje, na co všechno si Britové mají dát pozor.

Zpomalené cestování

Ani cesty do členských států EU už nebudou tak snadné. Vláda doporučuje mít na kontě dostatečnou finanční rezervu, cestovní pas platný nejméně půl roku a koupenou zpáteční letenku. Na pasové kontrole pak občané Británie ztratí nárok na přednostní frontu pro obyvatele EU.

To vše bude pro Brity nepříjemné i vzhledem k tomu, že jejich cesty z velké části vedou právě do Evropy. V loňském roce do zemí EU směřovalo téměř 54 milionů návštěv, do ostatních částí světa jen osmnáct milionů.

Podle předpokladů nebudou nutná víza pro pobyty kratší než 90 dnů. Povolení nicméně budou Britové potřebovat, pokud v Evropě chtějí pracovat nebo studovat. To se týká i Britů dlouhodobě žijících v Česku: před brexitem se musí registrovat na českém ministerstvu vnitra, aby tu mohli dál legálně pobývat.

I proto se část vlivných britských poslanců, včetně těch z vládních konzervativců, snaží brexitu bez dohody zabránit. Podle Borise Johnsona tím oslabují vyjednávací pozici Londýna. Jejich snahy zablokovat tvrdý brexit označil za „strašlivou kolaboraci“ s Bruselem.