Aby v EU mohla vysílat, založí tu BBC po brexitu zřejmě novou základnu

6:24 , aktualizováno 6:24

Britská zpravodajská stanice BBC chce po brexitu založit v Bruselu svou novou základnu v Evropské unii. To proto, aby mohla nadále v Unii vysílat. Uvedl to list The Guardian s odvoláním na belgického premiéra Charlese Michela.