Často varujete před rokem 2029 jako bodem, kdy bude Rusko připraveno na další válku. Proč je to právě konec dekády? A co musíme udělat, abychom byli skutečně připraveni?
S generálem Řehkou jsem se tady v Praze zúčastnil univerzitní diskuse právě na toto téma. Časová osa 2029 odráží naše strategické předpoklady. Rusko již nyní buduje zásoby, obnovuje jednotky a vyvozuje ponaučení z války na Ukrajině. Tato trajektorie pokračuje a Rusko by mohlo získat schopnost zaútočit na zemi NATO ve velkém měřítku.
Rok 2029 není datum na konci tohoto desetiletí, je to už za 33 měsíců! Proto pro mě čas a připravenost tolik znamenají. Musíme být připraveni a vybaveni moderními zbraňovými systémy, drony, digitálními velitelskými sítěmi, municí, odolnou infrastrukturou a silami, které mohou bojovat už dnes večer. Vnímám, že jsme na správné cestě k těmto společným cílům. Ale stále musíme zintenzivnit naše úsilí.
Tradiční systém zadávání veřejných zakázek byl navržen v době míru, tedy pro dobu míru. My se však nacházíme ve stavu mezi mírem a válkou. NATO je v míru, ale Rusko je ve válce – a ruská vojenská technologie se proto vyvíjí rychlostí této války.