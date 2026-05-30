Brennerská dálnice je uzavřená, lidé demonstrují proti jejímu přetížení

Autor: ,
  15:09
Od sobotního dopoledne až do večera řidiči osobních ani nákladních aut neprojedou přes Brennerskou dálnici (A13), který je považována za hlavní přesalpský dopravní tah spojující střední Evropu a Itálii. Asi 4000 lidí na dálnici přišlo protestovat proti nadměrnému provozu a proti s ním souvisejícímu hluku a znečištění ovzduší.
Lidé protestují proti rostoucímu dopravnímu zatížení na Brennerské dálnici mezi Rakouskem a Itálií u rakouského Matrei. (30. května 2026) | foto: Christian MangReuters

Uzavřená je i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí.

„Už to stačilo“ nebo „Chceme v údolí klid“, stálo na transparentech, které si lidé na protest přinesli. „Je to senzační,“ řekl o počtu účastníků organizátor demonstrace Karl Mühlsteiger, který je starostou městečka Gries am Brenner. Mnoho protestujících přijelo vlakem a na kolech.

Podle agentury APA je na místě klidná atmosféra a ani na objízdných trasách není nijak mimořádný provoz. Rakouská policie i regionální úřady předem o blokádě důkladně informovaly. Uzavírka skončí v 19:00 SELČ.

Podle rakouského provozovatele dálnic, společnosti Asfinag, loni po Brennerské dálnici projelo skoro 11 milionů osobních aut a asi 2,5 milionu nákladních vozidel.

30. května 2026  15:43

Brennerská dálnice je uzavřená, lidé demonstrují proti jejímu přetížení

