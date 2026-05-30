Brennerská dálnice je uzavřená, lidé demonstrují proti jejímu přetížení

Uzavřená je i silnice nižší kategorie vedoucí souběžně s dálnicí.
„Už to stačilo“ nebo „Chceme v údolí klid“, stálo na transparentech, které si lidé na protest přinesli. „Je to senzační,“ řekl o počtu účastníků organizátor demonstrace Karl Mühlsteiger, který je starostou městečka Gries am Brenner. Mnoho protestujících přijelo vlakem a na kolech.
|
Chaos a zácpy. Italy děsí rekonstrukce dálnice v Brennerském průsmyku
Podle agentury APA je na místě klidná atmosféra a ani na objízdných trasách není nijak mimořádný provoz. Rakouská policie i regionální úřady předem o blokádě důkladně informovaly. Uzavírka skončí v 19:00 SELČ.
Podle rakouského provozovatele dálnic, společnosti Asfinag, loni po Brennerské dálnici projelo skoro 11 milionů osobních aut a asi 2,5 milionu nákladních vozidel.