Jedenaosmdesátiletý levicový prezident zároveň vyzdvihl roli starších lidí ve druhém kole říjnových voleb, v němž byl znovuzvolen do čela země. Svůj čtvrtý prezidentský mandát Lula zahájí v lednu.
„Možná název bude jiný, ještě nevím, jak ho pojmenuji, ale vytvořím ho, protože starším lidem musíme zajistit důstojný život,“ řekl Lula v brazilské metropoli a nový resort provizorně nazval ministerstvem pro seniory.
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Lula da Silva stál v čele Brazílie už v letech 2003 až 2010 a nyní je prezidentem od ledna 2023. Už za prvního působení v nejvyšším úřadu vytvořil řadu ministerstev, mimo jiné pro města, rybolov, rasovou rovnost, záležitosti žen či pro cestovní ruch. V roce 2023 přibylo ministerstvo pro domorodé národy a pro řízení a inovace ve veřejných službách.
Ve druhém kole říjnových voleb Lula porazil krajně pravicového senátora Flávia Bolsonara, který je synem exprezidenta Jaira Bolsonara. V rozhodujícím kole Lulovi výrazně pomohli voliči starší 60 let, podle průzkumu společnosti Quaest ho v této věkové kategorii volilo 61 procent hlasujících.
Brazilský prezident ve čtvrtek také vyvracel spekulace, že už má vybrané ministry do nové vlády. „Ministry určím, až budu chtít,“ řekl. Reagoval také na kritiku kvůli zvyšování výdajů a uvedl, že má dostatečné zkušenosti ze tří mandátů, aby zajistil rozpočtovou odpovědnost.