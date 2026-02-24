Záplavy se sesuvy půdy pustoší jihovýchod Brazílie, obětí jsou již desítky

Nejméně 23 lidí zahynulo a dalších 47 se pohřešuje na jihovýchodě Brazílie, kde silné deště způsobily záplavy a sesuvy půdy. S odkazem na místní úřady to uvedla agentura EFE. Nejvíce zasažen je stát Minas Gerais.
Podle aktualizovaných údajů hasičů 16 lidí zemřelo ve městě Juiz de Fora a dalších sedm ve městě Ubá. Obě tato města jsou ve státě Minas Gerais. Úmrtí způsobily především sesuvy půdy. Přes 400 lidí muselo být evakuováno ve městě Juiz de Fora.
|
Za záplavy v Brazílii může z velké části lidská ignorance, zjistila studie
Starostka města Juiz de Fora Margarida Salomaová v úterý ráno kvůli intenzivním dešťům vyhlásila stav nouze. Toto půlmilionové město zažívá nejdeštivější únor v historii. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který je právě v zahraničí, nařídil do postižené oblasti vyslat pomoc federální vlády.
Na fotografiích a videozáznamech zveřejněných na sociálních sítích jsou vidět zaplavené ulice, zřícené domy a proudy vody a bahna, jak strhávají auta.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz