Je obdivuhodné, co tenhle potomek negramotných rodičů, který ukončil školní docházku po druhé třídě a číst se naučil až v deseti letech, dokázal. Projevil houževnatost, s níž by se bez kyslíku vyškrábal i na Mount Everest, a teď se s ní uměl udržet u moci i v časech, kdy duch doby nemilosrdně splachuje stávající prezidenty.
Někdejší osobní kamarád Fidela Castra provedl také osamělou vzpouru proti trendu Latinské Ameriky, kde vítězí místní Trumpové. A dokázal, že i v osmdesáti lze objevit internet, když to někdo fakt nutně potřebuje.
Cena všech dárků rozdaných během Lulova prezidentství v kampani se podle médií pohybuje na úrovni šedesáti miliard dolarů, což dělá víc než dvě procenta hrubého domácího produktu země.