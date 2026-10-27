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Zmrtvýchvstání prezidenta Luly. Zachránili ho Brazilci poškození jeho vlastní politikou

Milan Vodička
  9:00

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Prezident Luiz Inácio Lula da Silva promlouvá ke svým příznivcům během oslav vítězství ve druhém kole prezidentských voleb, které mu zajistilo čtvrtý mandát, na třídě Paulista v brazilském São Paulu. (25. října 2026) | foto: ČTK

Klobouk dolů, tohle bylo tak neuvěřitelné vzkříšení, že by ho člověk očekával snad jen u nějakého katolíka, a ne u progresivistického socialisty. Brazilský prezident Lula, jenž byl po prvním kole prohlášen za klinicky mrtvého a druhé ho mělo už jen zpopelnit, se nakonec vynořil jako vítěz. K 81. narozeninám si nadělil čtvrtý prezidentský titul, místo v pantheonu největších Latinoameričanů – a spoustu problémů.

Je obdivuhodné, co tenhle potomek negramotných rodičů, který ukončil školní docházku po druhé třídě a číst se naučil až v deseti letech, dokázal. Projevil houževnatost, s níž by se bez kyslíku vyškrábal i na Mount Everest, a teď se s ní uměl udržet u moci i v časech, kdy duch doby nemilosrdně splachuje stávající prezidenty.

V Brazílii volí nového prezidenta. V televizní debatě se střetla stávající hlava státu Lula da Silva se synem bývalého prezidenta Jaira Bolsonara Fláviem Bolsonarem. (18. října 2026)
V Brazílii volí nového prezidenta. V televizní debatě se střetla stávající hlava státu Lula da Silva se synem bývalého prezidenta Jaira Bolsonara Fláviem Bolsonarem. (18. října 2026)
Luiz Inácio Lula da Silva slaví vítězství ve volbách v Brazílii. (26. října 2026)
Luiz Inácio Lula da Silva slaví vítězství ve volbách v Brazílii. (26. října 2026)
26 fotografií

Někdejší osobní kamarád Fidela Castra provedl také osamělou vzpouru proti trendu Latinské Ameriky, kde vítězí místní Trumpové. A dokázal, že i v osmdesáti lze objevit internet, když to někdo fakt nutně potřebuje.

Cena všech dárků rozdaných během Lulova prezidentství v kampani se podle médií pohybuje na úrovni šedesáti miliard dolarů, což dělá víc než dvě procenta hrubého domácího produktu země.

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