Novinář Lenildo Frazão se televizním divákům ohlásil z řeky Mearim v Bacabalu, kde byla třináctiletá dívka naposledy spatřena.

Reportér se ponořil do toku až po prsa, aby ukázal hloubku vody a místo, kde dívka před svým zmizením plavala.

V jednu chvíli se ale čehosi lekl, uskočil a spěchal ke břehu. Štábu pak vysvětlil, že pod vodou ucítil, jak se o něco otírá.

„Myslím, že na dně něco je. Už tam nepůjdu, mám strach. Připadalo mi to jako ruka, mohla by to být ona? Ale taky to mohla být ryba, nevím,“ líčil.

Incident se odehrál letos 30. června. Tým po znepokojivém zážitku přivolal na místo policii, která obnovila pátrání. Tělo školačky nakonec potápěči podle brazilské stanice RIC na místě skutečně objevili.

Novinář během svého vystoupení zdůrazňoval nebezpečnost řeky a poukazoval na její silné proudy.