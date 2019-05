Brazilská vláda chce, aby ji výrobci cigaret odškodnili za léčbu nemocí

Brazilská vláda chce, aby velké tabákové společnosti přispívaly na léčbu nemocí spojených s kouřením. Tabákové společnosti by měly stát odškodnit za výdaje způsobené léčbou těchto onemocnění za posledních pět let a na nákladech by se měly podílet i do budoucna. O návrhu rozhodne brazilský federální soud.