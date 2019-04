Otec neznámý. Kvůli shodné DNA zaplatí alimenty obě brazilská dvojčata

Agentura AFP napsala, že by se tato informace mohla vydávat za opožděného apríla, avšak jde o skutečnou kauzu, o níž v pondělí rozhodl soudce ve středobrazilském státě Goiás. „Soudce Filipe Luis Peruca došel k závěru, aby se zplození dítěte přičetlo oběma sourozencům a aby oba platili alimenty ve výši třicet procent minimální mzdy,“ stojí v závěrečném dokumentu soudu.



Minimální mzda v Brazílii činí 998 realů (6000 korun), takže oba muži budou muset měsíčně posílat kolem 300 realů.

Double trouble  The brothers, named only as Fernando & Fabrício in court, assumed that by refusing to reveal who was the father they would avoid paying child support of £45 a month — a third of the monthly minimum wage in #Brazil. My take for @thetimes https://t.co/9Ag3Rn4pxo