Indiána bych snědl, řekl kdysi Bolsonaro. Lula nesmí tvrdit, že je kanibal

V roce 2016 Bolsonaro, který byl tehdy poslancem, mluvil s novinářem z amerického deníku The New York Times o údajném kanibalském rituálu původního národa Yanomami, se kterým se tehdy setkal. Bolsonaro řekl, že se chtěl podívat, jak členové tohoto etnika vaří zemřelého člověka.

„Řekli mi – pokud se chceš na něj podívat, tak ho pak musíš i sníst,“ dodal Bolsonaro s tím, že se rituálu nakonec nezúčastnil, protože ho ostatní členové delegace nechtěli doprovodit. „Ale snědl bych indiána bez problémů. Je to jejich kultura a já bych se jí podřídil,“ řekl tehdy Bolsonaro.

Jeden z představitelů národa Yanomami však důrazně odmítl, že by jeho příslušníci provozovali kanibalské rituály. „Neexistuje a neexistovalo to. Ani naši předci nic takového nedělali,“ řekl deníku Folha de Sao Paolo.

„Po všech absurditách, které Brazílie od Bolsonara slyšela, tu je jedna další a ještě horší – odhalil, že by požil lidské maso,“ říká ve videu Lulova týmu komentář.

Podle soudce Paula de Tarso Sanseverina však Lulova kampaň výrok zkreslila, protože ho citovala mimo kontext. Soudce se domnívá, že Bolsonaro chtěl jen popsat údajné zvyky domorodého národa, a nikoliv říct, že by byl schopen sníst člověka.

Lula odmítl, že by tvůrci jeho kampaně zkreslili Bolsonarovy výroky. „Nic jsme si nevymysleli, tyto výroky nepronesla Lulova kampaň, to on (Bolsonaro) to řekl americkému novináři,“ uvedl levicový politik.

Bolsonarovy výroky z roku 2016 označil za absurdní profesor antropologie Rogério Pateo. Podle něj jsou takové výroky typické pro lidi, kteří mají vůči původnímu obyvatelstvu předsudky.

Podle AFP je rétorika kandidátů před druhým kolem prezidentských voleb čím dál hrubší. V pátek Bolsonaro označil Lulu za opilce, který chce přivést k moci v Brazílii kliku neschopných lidí. Bolsonaro také mnohokrát v kampani Lulu označil za zloděje. Minulý týden Lulův tým popřel tvrzení příznivců krajně pravicového kandidáta, že uzavřel smlouvu s ďáblem, aby prezidentské volby vyhrál.

Druhé kolo voleb prezidenta Brazílie se uskuteční 30. října. Podle pátečního průzkumu agentury Datafolha by zvítězil Lula s 53 procenty a současný prezident by dostal 47 procent hlasů. V prvním kole ale sondáže odhadovaly výrazně nižší preference pro Bolsonara, než kolik pak krajně pravicový politik ve volbách dostal.