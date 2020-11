VIDEO: Jako z Harryho Pottera, brazilští kamarádi brázdí ulice na košťatech

Metly, na kterých devětatřicetiletý Vinícius Sanctus a osmadvacetiletý Alessandro Russo při jízdě sedí, připomínají svět knižního a filmového čarodějnického hrdiny Harryho Pottera.

Jednokolka však může jet rychlostí až 60 kilometrů za hodinu. Ovládá se podle dvojice jednoduše - jede tam, kam se řidič nakloní. Autoři nevšedního dopravního prostředku připouštějí, že jeho řízení vyžaduje zprvu praxi, ale je podle nich užitečný zejména v rušném městském provozu.

„Koště teď používám jako svůj dopravní prostředek a je to legrace,“ říká Russo, jenž jednokolku předvedl v oblečení, v němž by podle Reuters zapadl do fiktivní školy čar a kouzel v Bradavicích, již navštěvoval Harry Potter.

Dvojice Brazilců nyní plánuje jednokolky ve tvaru košťat vyrábět ve větším množství a prodávat je. Jedna podle nich přijde na čtyři tisíce brazilských realů (16 tisíc korun). „Náš konečný cíl je prodávat košťata světu a možná vytvořit novou variantu Famfrpálu, který bude hodně podobný tomu, jenž se hrál ve filmech s Harrym Potterem,“ dodal Russo.