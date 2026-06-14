Neštěstí se stalo v sobotu ráno na stezce u mostu Ponte do Esqueleto ve vnitrozemí brazilského státu Sao Paulo. Podle předběžných informací vojenské policie se Brazilka Maria Eduarda Rodrigues de Freitasová aktivity účastnila v doprovodu instruktorů. Ti ji však podle zveřejněných informací shodili z mostu, aniž by byla připevněna k bezpečnostnímu lanu.
Okamžik pádu zachytili lidé, kteří se nacházeli na místě. Na záběrech je slyšet jejich křik ve chvíli, kdy si uvědomili, že žena padá bez lana. Žena měla zároveň v pravé ruce držet kameru, kterou dostala od pořadatelské společnosti. Součástí zážitku za 290 brazilských realů (asi 1200 korun) totiž bylo také pořízení nahrávky.
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Jedna ze svědkyň incidentu Nayra Freitasová, která na místě doprovázela svého snoubence, uvedla, že před neštěstím viděla další tři seskoky. Odpovědnost podle ní nese tým společnosti Entre Cordas. „Byla to nezodpovědnost týmu. Lano nezkontrolovali. Nebyla to jednoduše nehoda. Šlo o naprostý základ,“ řekla pro CNN Brasil.
Instruktoři podle jejího svědectví po pádu nejprve zůstali nehybně stát a následně se pokusili místo opustit. V té době už ale u události zasahovala policie.
Freitasová také tvrdí, že společnost ještě v době, kdy byli ostatní zákazníci na mostě, smazala svůj profil na sociálních sítích. Zablokována měla být rovněž skupina na WhatsAppu, která sloužila ke sdílení informací o aktivitě.
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Lidé na místě začali po pádu provádět resuscitaci a pokračovali až do příjezdu pracovníků mobilní záchranné služby. Ti ale na místě konstatovali smrt v důsledku mnohočetných poranění.
„Vojenská policie a hasičský sbor zasahují od 9:55 hodin této soboty (13.) u případu pádu osoby na stezce u Ponte do Esqueleto v Limeiře. Podle předběžných informací se oběť účastnila aktivity bungee jump. Mobilní služba urgentní péče byla přivolána a konstatovala úmrtí na místě. Případ zaznamenává civilní policie,“ uvedl v sobotu v prohlášení Sekretariát veřejné bezpečnosti.
Ačkoli úřady v prohlášení použily označení bungee jump, podle zahraničních médií šlo o rope jump, při němž se místo pružného lana obvykle používá systém horolezeckých lan.
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Policie v souvislosti s případem odvedla na místní policejní oddělení šest lidí, tři z nich zůstali zadrženi. Vyšetřování pokračuje.
Údaje o věku oběti se v zahraničních médiích rozcházejí – některé zprávy uvádějí 21 let, jiné hovoří o čtyřiadvacetileté ženě. Zesnulá pracovala v oblasti tělesné výchovy ve fitness centru ve městě Jandira v metropolitní oblasti Sao Paula. To po její smrti zveřejnilo smuteční zprávu. Sama Maria krátce před seskokem sdílela na sociálních sítích fotografie a video z mostu.
Společnost Entre Cordas měla na Instagramu více než 80 tisíc sledujících. Zákazníky lákala slogany „Vy sníte. My to uskutečníme“ a „Skok do výjimečna“. Její profil byl po tragédii smazán. Na žádost CNN Brasil o vyjádření společnost podle zveřejněných informací nereagovala.