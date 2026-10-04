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Lula, či Bolsonaro? Brazílie volí prezidenta i parlament

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  9:31
Lidé v hlavním městě Brazílie pochodují s vlajkou na podporu brazilského...

Lidé v hlavním městě Brazílie pochodují s vlajkou na podporu brazilského prezidenta Luize Inácia Lula da Silva, kandidáta Strany pracujících, na znovuzvolení do prezidentského úřadu. (3. října 2026) | foto: Reuters

Příznivci brazilského prezidenta Luize Inácia Lula da Silva, kandidáta Strany...
Příznivci brazilského prezidentského kandidáta Flavia Bolsonara se shromáždili...
Lidé v hlavním městě Brazílie vyjadřují podporu brazilskému prezidentovi Luizi...
Lidé v hlavním městě Brazílie pochodují s vlajkou na podporu brazilského...
31 fotografií
Brazilci dnes volí nového prezidenta, který se ujme vedení největší latinskoamerické země v příštích čtyřech letech. O úřad se uchází více než desítka kandidátů, šanci ale podle průzkumů mají jen dva z nich. A to levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový senátor Flávio Bolsonaro.

Očekává se, že nikdo nezíská přes 50 procent hlasů, a o nové hlavě páté největší země se rozhodne až ve druhém kole 25. října.

Lula da Silva, který 27. října oslaví 81. narozeniny, je prezidentem od ledna 2023 a v čele Brazílie stál už od ledna 2003 do konce roku 2010.

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Tehdy byl považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii země, mimo jiné proto, že sociálními programy dostal miliony Brazilců z bídy. Také on vyšel z chudých poměrů, střední školu nedokončil, aby pomohl uživit své sourozence, a kariéru pak začínal jako odborářský lídr.

Pětačtyřicetiletý senátor Flávio Bolsonaro vystudoval práva, už v 21 letech byl zvolen poslancem regionálního parlamentu a od roku 2019 je federálním senátorem. V kampani slíbil, že bude pokračovat v politice svého krajně pravicového otce Jaira Bolsonara.

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Ten si nyní v domácím vězení odpykává trest 27 let za pokus o převrat, jehož se měl podle soudu dopustit tím, že se snažil zabránit Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta poté, co ho levicový politik porazil ve volbách v říjnu 2022. Flávio Bolsonaro slibuje mimo jiné radikální škrty v rozpočtu, snížení daní či tvrdý boj proti kriminalitě.

Volební místnosti se dnes v Brazílii otevřou v osm ráno místního času (13:00 SELČ) a zavřou se v 17:00 místního času (22:00 SELČ). Výsledky by měly být známy už v noci na pondělí, jelikož Brazilci volí od roku 1996 elektronicky. Do uren nevhazují papírové lístky, ale kandidáta či stranu vybírají na malých přístrojích, kde se jim zobrazí i fotografie daného uchazeče, funkce, na niž kandiduje, a jeho politická strana.

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Kromě prezidenta volí dnes Brazilci i viceprezidenta, všechny poslance, třetinu horní komory parlamentu a guvernéry všech států brazilské federace.

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