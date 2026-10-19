Postavím megavězení! Já vám dám MHD zdarma! Brazílie se chystá na volební duel

Lula navzdory předpovědím průzkumů skončil v prvním kole voleb až za Bolsonarem, který získal 47 procent hlasů a předčil jej o dva procentní body. Sondáže v minulém týdnu předpovídaly, že druhé kolo vyhraje Bolsonaro o čtyři body, nyní se však ve dvou průzkumech jeho náskok ztenčil.
Výzkumná agentura Datafolha ve čtvrtek uvedla, že by Bolsonara volilo 51 procent lidí, zatímco Lulu 49. Před týdnem udávala poměr 52 ku 48 procentům. Další společnost Quaest ve středu zveřejnila výsledky průzkumu, v němž dalo najevo 51 procent respondentů, že chtějí volit Bolsonara, a 49 procent Lulu.
|
Volby v Brazílii rozhodne druhé kolo. Dle očekávání se střetnou Lula a Bolsonaro
Oba kandidáti si v televizní debatě navzájem vytýkali korupci. Bolsonaro poukázal na to, že Lula byl v minulosti za korupci odsouzen. Rozsudek však byl později zrušen. Lula naopak zmínil korupční skandál kolem bankéře Daniela Vorcara, se kterým Bolsonaro jednal o financování filmu o svém otci, exprezidentovi a odsouzenému pučistovi Jairovi Bolsonarovi.
Lula v televizním debatě vyjmenoval ekonomické úspěchy, kterých Brazílie dosáhla za jeho vlády. Z ekonomického růstu podle něj díky opatřením vlády těžili i příslušníci chudší vrstvy, zaměstnanci a malí podnikatelé.
|
Politika, nebo boj dvou rodů? V brazilských volbách se hraje opět doslova o kriminál
Média podotýkají, že prezident v posledních dnech přišel s řadou kroků, které jsou vnímány jako předvolební gesta s cílem získat rozhodující hlasy voličů. Ve čtvrtek například oznámil, že do parlamentu pošle návrh úpravy ústavního zákona, který zaručí po celé zemi o víkendech veřejnou dopravu zdarma.
V předchozích dnech přišel například s plány na odpuštění dluhů malým firmám, vládní odkupy dluhů domácností či další subvence cen paliv. Ve středu parlament schválil nejvýznamnější pracovní reformu za mnoho let, když uzákonil změnu pracovního týdne ze šestidenního na pětidenní.
|
Bruneta s přehlíženou mocí. Brazilské volby může rozhodnout bývalá první dáma
„Život se zlepšil, či zhoršil? Je jídlo levnější, či dražší?“ ptal se naopak Bolsonaro z obrazovek Brazilců. Bolsonaro v předvolební kampani sází na posílení bezpečnosti. V debatě mimo jiné slíbil postavit věznice s kapacitou půl milionu lidí či označit drogové gangy za teroristické skupiny, jak učinily Spojené státy za prezidenta Donalda Trumpa. Lula označil Bolsonara za milicionáře, čímž naznačil jeho blízkost k polovojenským skupinám.
„Lidé v Brazílii vědí, že rodina Bolsonarových je podřízena americkým zájmům,“ řekl Lula s narážkou na to, že Bolsonara podporuje prezident Trump, který uvalil na latinskoamerickou zemi cla. Podle Bolsonara se Brazílie pod Lulovou vládou dostala do područí „globalistů a teroristů“.
V neděli se uskutečnily v Brazílii také demonstrace sympatizantů obou kandidátů. Další televizní debata je v plánu na pátek.