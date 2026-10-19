Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Postavím megavězení! Já vám dám MHD zdarma! Brazílie se chystá na volební duel

Autor: ,
  14:12
V Brazílii volí nového prezidenta. V televizní debatě se střetla stávající...

V Brazílii volí nového prezidenta. V televizní debatě se střetla stávající hlava státu Lula da Silva se synem bývalého prezidenta Jaira Bolsonara Fláviem Bolsonarem. (18. října 2026) | foto: AP

V Brazílii volí nového prezidenta. V televizní debatě se střetla stávající...
V Brazílii volí nového prezidenta. V televizní debatě se střetla stávající...
V Brazílii volí nového prezidenta. V televizní debatě se střetla stávající...
V Brazílii volí nového prezidenta. V televizní debatě se střetla stávající...
73 fotografií
V Brazílii začal horký týden kampaně před druhým kolem prezidentské volby. V televizním studiu se v noci na pondělí sešli dva finalisté, levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový Flávio Bolsonaro. Vytýkali si korupci a slibovali zlepšení životních podmínek. Voliči rozhodnou už tuto neděli.

Lula navzdory předpovědím průzkumů skončil v prvním kole voleb až za Bolsonarem, který získal 47 procent hlasů a předčil jej o dva procentní body. Sondáže v minulém týdnu předpovídaly, že druhé kolo vyhraje Bolsonaro o čtyři body, nyní se však ve dvou průzkumech jeho náskok ztenčil.

Výzkumná agentura Datafolha ve čtvrtek uvedla, že by Bolsonara volilo 51 procent lidí, zatímco Lulu 49. Před týdnem udávala poměr 52 ku 48 procentům. Další společnost Quaest ve středu zveřejnila výsledky průzkumu, v němž dalo najevo 51 procent respondentů, že chtějí volit Bolsonara, a 49 procent Lulu.

Volby v Brazílii rozhodne druhé kolo. Dle očekávání se střetnou Lula a Bolsonaro

Oba kandidáti si v televizní debatě navzájem vytýkali korupci. Bolsonaro poukázal na to, že Lula byl v minulosti za korupci odsouzen. Rozsudek však byl později zrušen. Lula naopak zmínil korupční skandál kolem bankéře Daniela Vorcara, se kterým Bolsonaro jednal o financování filmu o svém otci, exprezidentovi a odsouzenému pučistovi Jairovi Bolsonarovi.

Lula v televizním debatě vyjmenoval ekonomické úspěchy, kterých Brazílie dosáhla za jeho vlády. Z ekonomického růstu podle něj díky opatřením vlády těžili i příslušníci chudší vrstvy, zaměstnanci a malí podnikatelé.

Politika, nebo boj dvou rodů? V brazilských volbách se hraje opět doslova o kriminál

Média podotýkají, že prezident v posledních dnech přišel s řadou kroků, které jsou vnímány jako předvolební gesta s cílem získat rozhodující hlasy voličů. Ve čtvrtek například oznámil, že do parlamentu pošle návrh úpravy ústavního zákona, který zaručí po celé zemi o víkendech veřejnou dopravu zdarma.

V předchozích dnech přišel například s plány na odpuštění dluhů malým firmám, vládní odkupy dluhů domácností či další subvence cen paliv. Ve středu parlament schválil nejvýznamnější pracovní reformu za mnoho let, když uzákonil změnu pracovního týdne ze šestidenního na pětidenní.

Bruneta s přehlíženou mocí. Brazilské volby může rozhodnout bývalá první dáma

„Život se zlepšil, či zhoršil? Je jídlo levnější, či dražší?“ ptal se naopak Bolsonaro z obrazovek Brazilců. Bolsonaro v předvolební kampani sází na posílení bezpečnosti. V debatě mimo jiné slíbil postavit věznice s kapacitou půl milionu lidí či označit drogové gangy za teroristické skupiny, jak učinily Spojené státy za prezidenta Donalda Trumpa. Lula označil Bolsonara za milicionáře, čímž naznačil jeho blízkost k polovojenským skupinám.

„Lidé v Brazílii vědí, že rodina Bolsonarových je podřízena americkým zájmům,“ řekl Lula s narážkou na to, že Bolsonara podporuje prezident Trump, který uvalil na latinskoamerickou zemi cla. Podle Bolsonara se Brazílie pod Lulovou vládou dostala do područí „globalistů a teroristů“.

V neděli se uskutečnily v Brazílii také demonstrace sympatizantů obou kandidátů. Další televizní debata je v plánu na pátek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Dětem darovala jmění, ale smějí se jí kvůli vzhledu. Miliardář Dell se manželky zastal

Susan a Michael Dellovi u Donalda Trumpa

Americká filantropka Susan Dellová věnovala se svým manželem miliardy dolarů na budoucnost amerických dětí, místo vděku se však na internetu dočkala posměchu kvůli svému vzhledu. A tak se zakladatel...

Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy

Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy....

Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...

Postavím megavězení! Já vám dám MHD zdarma! Brazílie se chystá na volební duel

V Brazílii volí nového prezidenta. V televizní debatě se střetla stávající...

V Brazílii začal horký týden kampaně před druhým kolem prezidentské volby. V televizním studiu se v noci na pondělí sešli dva finalisté, levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva a pravicový...

19. října 2026  14:12

Yussef a „generace selfie“. Butiky v Miláně rabovali i desetiletí, policie byla bezmocná

Premium
Milán čelí výtržnostem. (18. října 2026)

Rozsáhlé nepokoje v Miláně a dalších italských městech rozpoutali mladí lidé, z nichž některým bylo méně než 15 let. Skupiny násilníků se pohybují mimořádně rychle a mají sklony si vše natáčet....

19. října 2026  14:04

Koalice urychlí jednání o konci poplatků ČT. Brzy se dozvíte termín, řekl Okamura

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání koaliční rady (19. listopadu...

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že vládní koalice urychlí projednávání zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Dohoda na tom podle něj panuje. „Už mluvíme o konkrétním...

19. října 2026  8:55,  aktualizováno  13:55

Volkswagen plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týká se to i Škody, tvrdí odboráři

ilustrační snímek

Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíců zaměstnanců. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl...

19. října 2026  11:22,  aktualizováno  13:51

Trénovali jsme na autoškolu. K proražení plotu na letišti v Lipsku se přiznali Syřané

Německá policie na letišti Lipsko/Halle vyšetřuje proražený plot. Mluví o...

Německé policii se přihlásili dva Syřané, kteří údajně způsobili díru v plotě kolem letiště nedaleko východoněmeckého Lipska. S odvoláním na své zdroje o tom v pondělí informoval bulvární deník Bild....

19. října 2026  12:52,  aktualizováno  13:46

Starostové pokračují v jednání o koalici v Praze. Setkají se s Piráty

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...

V Praze by mělo být během tohoto týdne jasno o složení vládnoucí koalice. Vítězný STAN se v pondělí setká se zástupci Pirátů. Spolupráce Starostů s druhým uskupením SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) už...

19. října 2026  13:45

Balíček za 10 miliard dolarů. Musk chce věnovat každému dítěti v USA akcii SpaceX

Elon Musk při děkovné řeči k příznivcům v hale Capital One Arena ve...

Americký miliardář Elon Musk chce příští rok darovat každému dítěti ve Spojených státech jednu akcii své kosmické společnosti SpaceX. Oznámil to ve svém příspěvku na sociální síti X.

19. října 2026  13:35

Demonstranti zablokovali vchod do Louvru. Premiér chce zákaz vycházení

Demonstranti a studenti uměleckých a kulturních škol blokují vchod do muzea...

Demonstranti podporující francouzské studenty zablokovali vchod do pařížského muzea Louvre, které je pro veřejnost zavřené, uvedla instituce na svých stránkách. Vedení druhého největšího...

19. října 2026  11:45,  aktualizováno  13:31

Macinka odmítl celoevropské omezení víz pro Rusy. Většina zemí je proti, tvrdí

U druhého kola senátních voleb odvolil i ministr zahraničí Petr Macinka...

Česko nepodpořilo finský návrh na omezení vstupu Rusů do Evropské unie, podle serveru Seznam Zprávy o tom rozhodl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Česko podobné omezení samo uplatňuje,...

19. října 2026  10:53,  aktualizováno  13:06

Nejvíc má platový tarif růst nejhůř odměňovaným a lidem na začátku kariéry

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) přichází na zasedání vlády. Ta by se...

Zástupci vlády a odborů budou pokračovat ve vyjednávání o růstu platů ve veřejném sektoru pro příští rok. Vláda už v srpnu po dohodě s odborovými předáky schválila změny v nastavení platových...

19. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

ANALÝZA: Pád věže a chmurný závěr jedné éry. Nad troskami Francie číhají dva supi

Premium
Proti vysokým životním nákladům v sobotu ve Francii protestovaly statisíce...

Plameny stravující historickou radnici v Limoges, zřícení její ikonické věže a vydrancované obchody v centrech velkoměst vytvořily apokalyptické kulisy hlubokého rozvratu autority prezidenta...

19. října 2026

Putin navrhl Trumpovi summit o Ukrajině bez Ukrajiny, schůzka by byla v Číně

Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump na vojenské...

Ruský prezident Vladimir Putin navrhl uspořádat příští měsíc summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, jehož cílem by bylo vyjednat ukončení více než čtyři...

19. října 2026  6:22,  aktualizováno  12:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×