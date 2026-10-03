V brazilských prezidentských volbách kandiduje třináct lidí. Pozornost se však upírá jen na dva muže. Současný prezident Lula da Silva už s jedním Bolsonarem před čtyřmi lety jeden těsný souboj svedl, a vyšel z něho vítězně. I nyní se očekává urputná bitva o každý hlas. Místo bývalého prezidenta Jaira Bolsonara však nastoupil do ringu jeho pětačtyřicetiletý syn Flávio, protože jeho otec skončil ve vězení za pokus o státní převrat.
Současná hlava Brazílie přitom mohla čelit jinému protivníkovi, přesněji protivnici. A možná mnohem těžší váze, než je Flávio. V jistém smyslu stále bude. Michelle Bolsonarová – seznamte se.
Flávio si zřejmě uvědomil, že nevlastní matka je jeho skrytou zbraní.