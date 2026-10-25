Průzkumy před tímto druhým, rozhodujícím kolem voleb dávaly téměř vyrovnané šance oběma kandidátům.
Obyvatelé největší latinskoamerické země rozhodují také o tom, zda se v regionu rozšíří řady států, v nichž v posledních několika letech vyhráli pravicoví až krajně pravicoví politici. Volba Brazilců také může pomoci k rozšíření vlivu Spojených států v regionu, jelikož americký prezident Donald Trump má blízko k rodině Bolsonarů.
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Lula da Silva, který 27. října oslaví 81. narozeniny, je prezidentem od ledna 2023 a v čele Brazílie stál už od ledna 2003 do konce roku 2010. Tehdy byl považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii země, mimo jiné proto, že sociálními programy dostal miliony Brazilců z bídy.
Také on vyšel z chudých poměrů, střední školu nedokončil, aby pomohl uživit své sourozence, a kariéru pak začínal jako odborářský lídr.
Pětačtyřicetiletý senátor Flávio Bolsonaro vystudoval práva, už v 21 letech byl zvolen poslancem regionálního parlamentu a od roku 2019 je federálním senátorem. V kampani slíbil, že bude pokračovat v politice svého krajně pravicového otce Jaira Bolsonara.
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Ten si nyní v domácím vězení odpykává trest 27 let za pokus o převrat, jehož se měl podle soudu dopustit tím, že se snažil zabránit Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta poté, co ho levicový politik porazil ve volbách v říjnu 2022.