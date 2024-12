Brazilského prezidenta Lulu akutně operovali kvůli krvácení do mozku

„Je stabilní, mluví normálně a jí,“ řekl doktor Roberto Kalil na tiskové konferenci. Odhadl, že Lula by měl zůstat v nemocnici v Sao Paulu do příštího týdne. Úřad hlavy státu do jeho zotavení převezme brazilský viceprezident Geraldo Alckmin.

Brazilský prezident operaci podstoupil poté, co si stěžoval na bolest hlavy. Lékaři u něj pomocí magnetické rezonance zjistili nitrolební krvácení. Poté byl okamžitě převezen do nemocnice v Sao Paulu, kde podstoupil operaci, která proběhla bez problémů.

Nemocnice posléze sdělila, že krvácení do mozku bylo následkem zranění, které si Lula přivodil 19. října při pádu v prezidentské rezidenci v brazilské metropoli. Lékaři mu tehdy ránu na zátylku zašili pěti stehy. Kvůli zranění musel odložit cestu do Ruska, kde se měl v říjnu účastnit summitu skupiny BRICS.