Brazilské gangy zaplavily Evropu kokainem, český trh drží balkánské mafie

Na té zásilce bagrů do Evropy bylo od začátku něco podezřelého. Oswaldo Díaz měl na tyhle věci po létech práce při odhalování drog v brazilském přístavu Santos čich. Skener nakonec skutečně ukázal, že v ramenu jednoho stroje se skrývá podivná hmota.

Díaz při bližším ohledání našel na kovu praskliny a stopy nedávno zaschlé barvy. Nechal donést letlampu. Uvnitř našel 158 kilogramů kokainu, který měl doputovat do belgických Antverp.

Ukrývaní drog v útrobách stavební techniky je podle Díaze nejnovějším trikem brazilských gangů, které se v poslední dekádě vypracovaly z pouličních dealerů na významné mezinárodní hráče. Dnes na palubě nákladních lodí posílají drogy přes Atlantik.

„Evropa je destinací par excellence,“ vysvětlil agentuře Reuters Díaz, který řady celní správy opustil minulý rok, jen pár měsíců po svém výše popsaném úlovku.

Belgické statistiky

Rychlost, s níž se Brazílie vyhoupla mezi hlavní exportéry kokainu, mnohé experty zaskočila. Droga bohatých se vyrábí především v Kolumbii, Peru a Bolívii, ale právě přes Brazílii dnes míří na evropský trh, na němž se ročně prodá kokain za devět miliard eur.

Brazilské syndikáty infiltrovaly přístavy na pobřeží Atlantiku a posílají přes moře rekordní množství kokainu. „Evropa se topí v drogách a Brazílie v jejich pašování hraje čím dál důležitější roli. O tom nemůže být pochyb,“ myslí si Andrew Cunningham z unijní protidrogové agentury EMCDDA.

Import kokainu do Evropy. Prostřední graf ukazuje, že z celkového množství kokainu zabaveného loni v Antverpách ho nejvíce pocházelo z Brazílie.

V Antverpách, druhém největším evropském přístavu, zabavili loni belgičtí celníci rekordních 62 tun kokainu. Nejvíce na lodích, které připluly z Brazílie – celkem 15,9 tuny. O čtyři roky to bylo 293 kilogramů, jen dvě procenta celkového ročního úlovku. Brazilci tak loni poprvé překonali kolumbijské kartely.

Podobný trend hlásí i celníci ve Španělsku. Ještě před pěti lety nacházeli kokain především na lodích připlouvajících z Kolumbie, Ekvádoru, Venezuely, Chile a Portugalska. V roce 2016 první místo zaujala Brazílie, což se o dva roky později opakovalo.



Chlapci ze São Paula

Většinu kokainu exportuje do Evropy největší a nejmocnější brazilská zločinecká organizace Primeiro Comando da Capital (PCC). Má asi 20 000 členů a její hlavní baštou je nejbohatší brazilský stát São Paulo. Zde se nalézá i přístav Santos, kterým denně projde asi sedm tisíc kontejnerů.

Expanze PCC na mezinárodní trh pramení z několika faktorů. Tím nejdůležitějším bylo zdvojnásobení produkce kokainu na území Kolumbie, Peru a Bolívie v letech 2013 až 2017 na téměř dva tisíce tun ročně. To vedlo ke globálnímu poklesu cen, což zase přilákalo nové zákazníky.

Brazilský gang ucítil příležitost. A protože lukrativní americký trh mají pod palcem mexické narkokartely, zaměřil se na Evropu. Ceny kokainu na starém kontinentu jsou vyšší než v Americe a Evropa navíc pašerákům slouží jako příhodné překladiště pro narkotika směřující na rostoucí trhy na Blízkém východě a v Asii.

Gang, jenž má ve znaku symbol Jin a Jang, dnes kontroluje hlavní pašeráckou trasu kokainu z Bolívie přes Paraguay do přístavů na jihu Brazílie. Jeho sebedůvěru dobře ilustruje nedávný útěk 75 příslušníku gangu z paraguayské věznice. Bezpečnostní složky o něm sice dopředu věděly, ale nemohly mu zabránit – PCC měl pod palcem téměř všechny dozorce.

Gangy se nás nebojí, zní z řad policie

O další pašerácké trasy v Amazonii gang bojuje s konkurenčními kartely, především s organizací Família do Norte. Výsledkem je exploze násilí v dvoumilionové metropoli státu Amazonas, městě Manaus. Přestřelky jsou čím dál častější a policie často zjišťuje, že zločinci mají palebnou převahu.

Drogové války také podle úřadů stály za dvěmi vězeňskými vzpourami, při kterých zemřelo na sto trestanců. „Gangy jsou čím dál mocnější a čím dál méně se nás bojí,“ okomentoval to protidrogový policista Charles Nascimento.

Brazilský prezident Jair Bolsonaro, který před dvěma lety vyhrál volby se slibem nekompromisního boje proti zločinu, tvrdí, že jeho země válku s drogami vyhrává. „Držíme organizovaný zločin pod krkem,“ tweetoval v říjnu.

Opírá se přitom o statistiky. Federální policie loni zadržela rekordních 105 tun kokainu, o třetinu více než v předchozím roce. Podle odborníků je to však způsobeno hlavně tím, že do Brazílie ho proudí z laboratoří v Andách rekordní množství.

Česko zásobují balkánské gangy

Kokain je v posledních letech na vzestupu i v České republice. „Je to v důsledku světové nadprodukce. Znamená to, že se do Evropy dostává čistší a ve větším množství, dostupnost se zvyšuje. Navíc v tom zásadní roli hraje i ekonomická situace a vyšší kupní síla ve velkých aglomeracích,“ uvedl nedávno pro časopis Téma šéf protidrogové policie Jakub Frydrych.

Jestli i bílý prášek vyšňupaný v pražských barech prošel exportní mašinérií PCC, nelze s jistotou říci. „Tato zločinecká skupina, ani jiná složená čistě z pachatelů brazilského původu, v našich případech nefiguruje. Je to určitě dáno naší polohou, kdy droga z Jižní Ameriky putuje ještě přes další destinace,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí protirdorogové policie Barbora Kudláčková.

Zároveň zdůrazňuje, že když zásilka drog prochází přes mnoho prostředníků, ani jednotlivé články nemusí znát její zdroj a policie často nedokáže zrekonstruovat celou trasu.

V obchodu s kokainem v Česku stále jednoznačně dominují balkánské gangy, které prostřednictvím svých komunit a kontaktů v Jižní Americe pašují kokain do celé Evropy. „Významné zapojení do dovozu a obchodu s kokainem v ČR pak zaznamenáváme u západoafrických kriminálních skupin,“ dodává Kudláčková.