Odsouzený brazilský exprezident Bolsonaro se podrobil operaci tříselné kýly

Sedmdesátiletý Bolsonaro trpí zdravotními problémy od atentátu v roce 2018, kdy byl během volební kampaně při setkání s voliči pobodán do břicha. Od té doby podstoupil několik chirurgických zákroků. Od toho dnešního se podle lékařů nečekaly žádné komplikace.
Zákon může zkrátit vězení bývalému prezidentovi Brazílie Bolsonarovi o 25 let
Exprezident mohl na dobu kolem operace opustit vězení, policie ale hlídá jeho nemocniční místnost, v níž je zakázané používání mobilních telefonů i počítačů.
Agentura Reuters ve čtvrtek informovala také o tom, že Bolsonaro podpořil svého syna Flavia v kandidatuře na hlavu státu pro volby v příštím roce. Čtyřiačtyřicetiletý Flavio Bolsonaro, který je senátorem, se v říjnovém hlasování pokusí sesadit nynější levicovou hlavu státu Luize Inácioa Lulu da Silvu.
Nechtěl jsem utéct, tvrdí Bolsonaro. S náramkem prý manipuloval v halucinacích
Bolsonaro starší, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se před třemi lety spolu s dalšími snažil zabránit v nástupu do prezidentského úřadu Lulovi da Silvovi, který jej ve volbách porazil. Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.