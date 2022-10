Z paláce do vězení a zpátky. Lula slibuje, že vymýtí bídu a zachrání Amazonii

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Život nastupujícího brazilského prezidenta známou frázi splňuje beze zbytku. Sedmasedmdesátiletý Luiz Inácio da Silva o víkendu velmi těsně porazil Jaira Bolsonara, který jako první v novodobé historii Brazílie ve volbách neobhájil svůj mandát. Naopak politik přezdívaný Lula si vychutnává návrat na výsluní i do funkce prezidenta.

Nechybělo přitom málo a byl by dál ve vězení. „Povládnu všem 215 milionům Brazilců, nejen těm, kteří mě volili. Nejsou tu dvě Brazílie. Jsme jedna země, jeden lid, jeden velký národ,“ slíbil ve vítězném projevu muž, který se narodil do tak těžkých poměrů, že číst se naučil až v deseti letech a ze školy odešel v páté třídě.

Už jako jedenáctiletý totiž musel začít pracovat, aby pomohl své početné rodině. Rodiče ho jako jedno ze sedmi dětí na svět přivedli 27. října 1945 ve státě Pernambuco na chudém severovýchodě Brazílie.

Chlapcův otec se záhy stejně jako mnozí další tamní muži rozhodl odejít do bohatšího Sao Paula, kam se za ním brzy přestěhoval i zbytek rodiny. Malý Luiz Inácio si vyzkoušel práci čističe bot, prodejce arašídů a v pubertě pak u lisu v továrně přišel o malíček na levé ruce.

I přesto se vyučil na kovodělníka a vstoupil do metalurgických odborů, kde se jeho schopnosti a charisma poprvé projevily naplno. Vypracoval se na na regionálního předsedu a v roce 1975 zastupoval na 100 tisíc dělníků. Politická budoucnost mladého Brazilce v té době pomalu začínala získávat reálnější obrysy a svůj podíl na ní má také incident z téhož roku, kdy bezpečnostní složky unesly a mučily Lulova bratra.

V typické kostkované košili až do poloviny osmdesátých let Lula řídil časté stávky, kvůli kterým se za režimu tuhé vojenské diktatury do vězení podíval poprvé. Ještě než vojáci odevzdali moc a Brazílie se vrátila k demokracii, stihl založit Stranu pracujících, které pak dalších patnáct let předsedal.

A už jako poslanec v roce 1989 poprvé kandidoval na prezidenta. Nejvyšší úřad sice vybojoval až napočtvrté, v roce 2002, ale právě tehdy začala jeho nejúspěšnější životní etapa.

Pragmatický levicový politik stál v čele Brazílie v letech 2003 až 2010 a dodnes je považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii země. A někdejší šéf Bílého domu Barack Obama jej také kdysi nazval „nejpopulárnějším prezidentem na Zemi“. „Lidé si říkají: Ten chlápek je jako já. Potkaly ho stejné tragédie. Sdílel dvoupokojový byt s dalšími sedmadvaceti lidmi,“ popsal životopisec Fernando Morais.

Za Lulovy vlády země zažila obrovský ekonomický rozkvět a mnoho obyvatel se díky štědrým sociálním programům dostalo z bídy. Země také předčasně splatila dluhy u Mezinárodního měnového fondu a z dlužníka se stala věřitelem. Díky jeho politice například vzniklo téměř 15 milionů pracovních míst, o polovinu pokleslo procento lidí žijících pod hranicí extrémní chudoby a ekonomika rostla v průměru o pět procent ročně.

Samotného Lulu francouzský list Le Monde a španělský El País v roce 2009 označily za „osobnost roku“. Nejhorší politickou krizi nicméně Lula prožil pouhé dva roky po nástupu do funkce. Roku 2005 rezignovalo téměř celé vedení Strany pracujících poté, co se objevily informace, že si partaj pravidelnými měsíčními úplatky kupovala hlasy poslanců. Prezidentovi však skandál nakonec neuškodil. Neprokázalo se totiž, že by o uplácení věděl.

Po prvním mandátu tak triumfoval i po druhé. Ve druhém kole voleb dostal v říjnu 2006 téměř 61 procent hlasů. V dalších volbách podpořil kandidátku své strany Dilmu Rousseffovou. Lula tehdy neměl příliš šťastnou ruku. Někdejší šéfka jeho úřadu vstoupila do dějin nejen jako první žena v čele Brazílie, ale i proto, že byla z nejvyšší funkce v srpnu 2016 v souvislosti s obviněním z rozpočtových machinací sesazena.

Drama se navíc nevyhýbá ani Lulově osobnímu životu. Jeho první manželka podle BBC už v roce 1969 zemřela na žloutenku a druhá láska Marisa Roccová, s níž byl třiačtyřicet let a společně vychoval pět dětí včetně jednoho adoptovaného syna, v únoru 2017 podlehla následkům mozkové mrtvice. On sám o pár let dříve bojoval s rakovinou hrtanu.

Korupce a předpojatý soudce

Pouhých pět měsíců po smrti manželky nastal v Lulově životě další zlom a pád na dno. Stal se prvním brazilským exprezidentem, kterého soud poslal za mříže. Dostihla ho korupční kauza, kdy podle obžaloby přijal jako úplatek luxusní byt. Lula se odvolal, ovšem dostal ještě další roky trestu navíc a celkem měl ve vězení strávit dvanáct let. Jen díky soudu vyšší instance se délka pobytu v káznici nakonec zkrátila na osm let a deset měsíců.

Exprezident obvinění vždy odmítal jako politicky motivovaná a tvrdil, že se jeho rivalové jen snaží zabránit mu v návratu do funkce. Lula se totiž opravdu rozhodl, že chce být po letech znovu hlavou státu. Kandidaturu oznámil už rok po svém odsouzení, v té době ji však soudci zamítli.

Nepomohlo ani to, že oblíbený politik vévodil předvolebním průzkumům. K moci se tak dostal Bolsonaro.

Na svobodu se sedmdesátník da Silva dostal v listopadu 2019, když tamní Nejvyšší soud uznal, že výkon trestu nesmí nastoupit ten odsouzený, který ještě nevyčerpal všechny možnosti odvolání. Ve vězení Lula strávil celkem 580 dní, píše list The New York Times.

Posléze navíc všechny verdikty v několika Lulově kauzách zrušil s tím, že soudce Sergio Moro byl předpojatý. Definitivně pak exprezidentova vězeňská éra skončila letos v lednu, kdy také Lula získal zpět svá politická práva a možnost kandidovat na prezidenta. Jen tak tak na to, aby se mohl účastnit letošních – vítězných – voleb. Mezitím se štěstí na vdovce Lulu usmálo i v soukromí. V květnu se da Silva potřetí oženil.

O víkendu se pak stal dalším levicovým prezidentem zvoleným v posledním roce v Latinské Americe. Kolumbijci si levičáka za prezidenta vybrali letos vůbec poprvé v historii, loni prezidentské volby vyhráli levicoví kandidáti též v Peru, Chile či Hondurasu. Levicové hlavy státu mají i Mexiko a Argentina, autoritářské levicové vlády jsou na Kubě, ve Venezuele či Nikaragui.

Nový brazilský prezident v projevu také slíbil, že bude bojovat proti odlesňování Amazonie i rasismu. Ve srovnání s odcházejícím vládcem tak právě v těchto dvou agendách lze čekat největší proměnu. Krajní pravičák Bolsonaro silně podporoval těžbu a rozšiřování polí v Amazonii, a to i na úkor tamních domorodých obyvatel.

Chudí i příroda mají s Lulou novou šanci

Svého předchůdce také Lula v kampani kritizoval za laxní přístup k pandemii covidu-19, která si v Brazílii vyžádala na 700 tisíc obětí. V jedné z debat připomněl, že jeho vlády masivně investovaly do vzdělání, pomoci chudým lidem či infrastruktur. „Nyní je země zničená,“ řekl Lula. „Jeho vláda byla nejzkorumpovanější v dějinách Brazílie,“ opáčil Bolsonaro, podle kterého se „zloděj“ Lula chce vrátit k moci, aby dále pokračoval v korupční politice.

V posledních dnech kampaně se Lula zaměřil na rozšíření své koalice, nepřímo ho také podpořil bývalý prezident Fernando Cardoso. Před druhým kolem se Lula snažil oslovit evangelíky, jimž adresoval otevřený dopis, ve kterém slíbil, že bude jako prezident dodržovat náboženskou svobodu a odluku státu a církví. Těžiště podpory však měl především mezi ženami, mladšími voliči ve věku do čtyřiadvaceti let, chudšími lidmi, katolíky a nezaměstnanými.

Lulovi nyní k vítězství gratulují politici z celého světa včetně ruského diktátora Vladimira Putina. Výměnu v prezidentské kanceláři ovšem vítají i ti, kteří práva živých tvorů včetně lidí chrání. Americký herec a známý Bolsonarův kritik Leonardo DiCaprio ji označil za příležitost zachránit amazonské pralesy. „Výsledek brazilských voleb je příležitostí změnit kurz, nejen v Brazílii a Amazonii, ale i ve světě,“ napsal DiCaprio.

Ochranu planety a přírody zmínili ve svých gratulacích Lulovi také německý kancléř Olaf Scholz, britský premiér Rishi Sunak či španělský premiér Pedro Sánchez. Americký prezident Joe Biden pak uvedl, že nová hlava Brazílie zvítězila ve „svobodných, spravedlivých a důvěryhodných volbách“.

Právě na férovost voleb už předem útočil Bolsonaro a volil při tom podobná slova jako jeho vzor, americký exprezident a Bidenův předchůdce Donald Trump. Výsledky víkendových voleb Bolsonaro dosud oficiálně nepřijal, už v pátek však potvrdil, že to udělá bez ohledu na to, jak to dopadne. „Bezpochyby. Kdo bude mít více hlasů, ten to dostane. To je demokracie,“ řekl.

Výsledek voleb ocenila kromě politiků i lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW), která budoucího prezidenta vyzvala, aby „napravil škody“, jež podle ní v některých oblastech napáchala Bolsonarova vláda. „Prezident Bolsonaro byl pohromou pro lidská práva,“ citovala agentura Europa Press Juanitu Goebertusovou z amerického oddělení HRW.

Staronový levicový prezident teď slibuje, že vytáhne z bídy pracující třídu, na kterou Bolsonaro za uplynulé čtyři roky zapomněl. Bojovat chce Lula také za rovnost mezi lidmi a za konec diskriminace. „To je jediná cesta, jak můžeme vybudovat zemi pro všechny, rovnostářskou Brazílii, jejíž prioritou jsou ti nejpotřebnější občané. Brazílii s mírem, demokracií a příležitostmi,“ zavazuje se.

Konkrétní ekonomické plány však nemá. Peníze na rozšíření pomoci pro chudé – včetně sociálních dávek, vyšší minimální mzdy a různých podpůrných programů – chce podle NYT získat tak, že zvedne daně bohatým a nafoukne vládní rozpočet.

„Není řešením všech problémů. Ale je naší jedinou nadějí,“ popsala třicetiletá knihovnice Stefane Silva de Jesus, proč hodila hlas právě Lulovi.