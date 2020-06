Ministerstvo registruje 1 032 913 potvrzených nákaz koronavirem a s nemocí covid-19 spojuje 48 954 úmrtí. Počet mrtvých je tak o 1 206 vyšší než v předchozím dni.

Brazílie je druhou nejhůře postiženou zemí světa za Spojenými státy, a to co do počtu infikovaných i co do počtu úmrtí.

Připravujeme podrobnosti.