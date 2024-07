Drogový boss zvěstuje apokalyptickou víru, v Riu vybudoval izraelský komplex

Minulý víkend tři katolické farnosti v Riu de Janeiru poctili návštěvou ozbrojení motorkáři. Kněžím nakázali, že nesmí dělat žádné akce, ať jde o svatby, křtiny, mši či oslavy svátků oblíbených světců. Pokud by jejich příkazy porušili, čeká je tvrdá odplata.

Kostely zveřejnily na svých stránkách upozornění, že jsou „až do odvolání“ zavřené. Arcidiecéze to odmítla, úřady rovněž oznámily, že farnosti fungují a zprávy o jejich uzavření označily za fámy.

Policejní oddělení zaměřené na náboženskou intoleranci a zločiny z nenávisti však začalo celou záležitost vyšetřovat. Katolíci z oblasti uvedli, že se stále bojí a raději nenosí viditelně známky své víry.

„Ukazuje nám to především to, do jaké míry stát nemá nad některými oblastmi formální kontrolu,“ komentovala pro list The Guardian prohlášení úřadů bezpečnostní expertka ze skupiny Fogo Cruzado Cecília Olliveiraová. Podle ní vláda cíleně celou záležitost zlehčovala, protože nechce veřejně připustit svou neschopnost.

Davidova hvězda zářící ve favelách

V hledáčku policie je v souvislosti s celou kauzou drogový boss, na něhož je vydáno nejméně devět zatykačů za různé trestné činy. Álvaro Malaquias Santa Rosa je podezřelý, že právě on stál za příkazem zakázat katolické bohoslužby. A to ač je sám oddaným křesťanem, což naznačuje jeho přezdívka Peixão (Velká ryba). Ryba je tradiční symbol křesťanství, Ježíš Kristus je nazýván Rybář lidí.

Peixão však není katolíkem, ale hlásí se ke specifické větvi evangelikalismu, známého jako letniční hnutí. Jeho víra se odráží v jím kontrolovaných pěti favelách, kde žije přibližně 130 tisíc obyvatel. Teritorium ohraničil barikádami označenými symboly lásky a slovy mír a rozmístil v něm izraelské vlajky. Nazval jej „Komplex Izrael“, na jeho největší místo nechal instalovat neonovou Davidovu hvězdu.

Notícias Paralelas @NP__Oficial 🚨Veja: l Chefe do tráfico no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, se apresenta como evangélico e proíbe funcionamento de terreiros. Álvaro Malaquias Santa Rosa é citado em 26 processos e tem 35 anotações criminais https://t.co/dbscMA5j6l oblíbit odpovědět

Vychází z představy založení státu Izrael jako naplnění biblických proroctví o návratu Židů do Svaté země. Evangelikálové věří, že Židé se obrátí k Ježíši a konvertují ke křesťanství a tím započnou apokalyptické události konce světa, během nichž se střetnou síly dobra a zla.

Úkol svěřený Bohem

Drogový boss se podle svých slov ve snu dozvěděl, že dostal od Boha úkol obnovit izraelské království v Rio de Janeiru. V rámci svatého poslání usiluje o očištění favel od satanistických nauk. Podle výzkumníka z Centra pro studium násilí Univerzity v Sao Paulu Bruna Paese Manse se některé jeho skutky staly legendárními, například nasazení cisteren s posvěcenou vodou a pomazávání olejem k vyhnání démonů.

Letniční hnutí Letniční hnutí je reformovanou evangelickou církví. Má kořeny v metodismu, zdůrazňuje působení Ducha svatého, který promlouvá prostřednictvím jednotlivých věřících. Jedním ze základů učení letničních církví je takzvaný křest Duchem svatým, extatický stav, ve kterém se věřící údajně někdy modlí v neznámém jazyce. Letniční hnutí je oblíbené zejména mezi nejchudšími v brazilských favelách v Sao Paulu a Riu de Janeiro.

Nejprve zahájil tažení proti synkretickým afro-brazilským náboženstvím známým jako kandomble a umbanda, které považuje za satanistická. Tato náboženství vznikla spojením domorodých představ s kulty černošských otroků. Z Komplexu Izrael vyhnal jejich kněze, zakázal obřady a dokonce začal potírat i nošení oděvů s bílou barvou, které jsou s těmito náboženství spojovány.

Peixão je zástupcem brazilského fenoménu spojujícího polovojenské jednotky s drogovými gangy, které se hlásí k letničnímu hnutí. Pro tyto skupiny se vžilo označení „letniční narkomilice“. Ony samy se označují jako „Ježíšovi vojáci“ a stejně jako Peixão bojují proti kandomble a umbandě.

Zásah proti jiné křesťanské denominaci ze strany letničních narkomilicí je novinkou. Evangelikálové nicméně dlouhodobě zaujímají ke katolicismu podezřívavý postoj, především pak ke kultu svatých a Panny Marie. Ty podle religionistů v brazilském kontextu mají rysy dávných polyteistických věr považovaných evangelikály za modloslužebnictví.

Nedůvěra má i svůj politický rozměr. Katolíci bývají liberálnější a přípustnější progresivistickým ideám, které konzervativní evangelikalismus, takzvaná křesťanská pravice, vnímá jako nástroje Satana, vůči nimž je třeba vést „spirituální válku“.

Peixão a jeho zákaz praktikování katolicismu vyvolává obavy z rostoucí náboženské netolerance, soupeření a napětí v zemi. Ačkoliv Brazílie zůstává převážně katolická, církev ztrácí členy. Naopak evangelikalismus roste. Nyní se k němu hlásí třicet procent Brazilců, ke katolíkům padesát procent obyvatel.