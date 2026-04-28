„Jsem Bolsonaro, jakého jste vždycky chtěli,“ říká exprezidentův čtyřiačtyřicetiletý syn Flávio, který jako by Bolsonarovi staršímu z oka vypadl. Ta podoba je nepřehlédnutelná. Nynější kandidát na prezidenta se od otce podle svých slov liší hlavně tím, že je umírněnější.
Někdejší prezident Brazílie loni skončil ve vězení za pokus o státní převrat. V sedmdesáti letech dostal 27 let. Na konci března mu pouze kvůli zdravotním důvodům povolili dočasné devadesátidenní domácí vězení. Hledal proto následovníka, který by reprezentoval jeho Liberální stranu v letošních prezidentských volbách. Ty se budou konat na začátku října.
|
A přestože mu jeho poradci radili, aby si vybral kohokoliv jiného než dalšího nositele „toxického“ příjmení Bolsonaro, exprezident si i tak koncem loňského roku do cely pozval svého nejstaršího syna. „Flávio, musíš to být,“ řekl mu prý tehdy. „Tati, pokud říkáš, že to musím být já, pak do toho jdu,“ odpověděl mu podle svých slov senátor Bolsonaro.
Ten do voleb půjde proti muži, jenž jeho otce porazil ve volbách v roce 2022 – Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva. Právě jejich výsledky Bolsonaro starší nepřijal a pokusil se vzít si moc silou. Jeho vláda však v Brazilcích vzbuzovala silné emoce už i předtím a zemi rozdělila na zaryté příznivce a odpůrce Jaira Bolsonara.
Lidé mu dodnes nezapomněli třeba to, jak příšerně Brazílie nezvládla koronavirovou pandemii. Zatímco prezident covid nazýval chřipečkou, okolní státy se na svého souseda dívaly skoro jako na leprosárium, zdravotníci mluvili o genocidě a hrobníkům v nejvypjatějších momentech docházely volné hroby.
|
Flávio Bolsonaro má nyní jasný úkol – dostat otce na svobodu. Sám se přitom nijak netají, že pokud bude zvolen, přesně to udělá a otci dá milost. „Nemůžu se od něj distancovat. Budu bránit jeho i jeho vládu. Ta umírněnost se projeví v tom, jak mluvím o svých nápadech,“ popisuje pro deník The Washington Post.
Aby zvítězil, bude muset bolsonarovce přesvědčit, že je stejný jako otec, a v očích druhé poloviny země naopak musí vzbudit alespoň zdání, že to jediné, co po něm podědil, je vzhled. „Stojím nohama na zemi, jsem víc nakloněný dialogu a budování mostů,“ tvrdí. Přesto i nadále popírá, že by se exprezident pokusil o puč. Naopak chce sesadit soudce Nejvyššího soudu, který předsedal jeho odsouzení.
A program, s nímž chce zaujmout voliče? Podle WP je to boj s „radikálními environmentalistickými a woke agendami“, přísnější vymáhání práva či snížení věkové hranice trestní odpovědnosti za násilné trestné činy na čtrnáct let. Průzkumy zatím ukazují, že zátěž představuje jak příjmení Bolsonaro, tak Lula da Silva, a že by volby nyní dopadly extrémně těsně.
|
Kromě únavy z nevlídné ekonomické situace aktuálnímu prezidentovi škodí i jeho věk. Lulovi je totiž osmdesát let. V kampani, jež oficiálně začne v polovině léta, ovšem bude moci voličům připomenout své sociální reformy a naopak těsněji svázat jméno Flávia Bolsonara s jeho kontroverzním otcem. Ostatně ani u příznivců pravice nebudí Bolsonarovi čtyři synové – z nichž všichni jsou v politice – právě důvěru.
Kandidát Liberální strany si přesto myslí, že se Bolsonaro ve své cele rozhodl správně, když si vybral právě jeho. „Bylo to racionální, strategické rozhodnutí ve snaze vyhrát. A pokud jde o politický instinkt, nikdo v Brazílii není lepší než můj otec,“ míní Flávio Bolsonaro.