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Nikdo se jí nedotkne! Horkou fázi brazilské kampaně ovládl spor o Pannu Marii

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  9:27
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva během volební kampaně (29. září...

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva během volební kampaně (29. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Flávio Bolsonaro, kandidát na prezidenta Brazílie, se účastní setkání s...
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva během volební kampaně (29. září...
Flávio Bolsonaro, kandidát na prezidenta Brazílie, se účastní setkání s...
Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva během volební kampaně (29. září...
34 fotografií
Brazilská svatá patronka Panna Marie z Aparecidy se stala motivem sváru v kampani před prezidentskými volbami, která se s blížícím nedělním prvním kolem dostala v Brazílii do horké fáze. Jeden z favoritů volby Flávio Bolsonaro totiž musel odmítnout zvěsti, že by Panně Marie odebral při vítězství ve volbách titul patronky této latinskoamerické země. Naopak současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva garantoval, že na takový krok nemá ani pomyšlení. Oba politici vyzvali k náboženské toleranci.

Bolsonaro, který je evangelického vyznání, neuznává kult Panny Marie, který je typický pro katolíky. Před několika dny se v Brazílii začalo po internetu šířit tvrzení, že krajněpravicový kandidát chce po vítězství ve volbách titul patronky Brazílie Panně Marie z Aparecidy odebrat.

To politik, jehož otec, exprezident Jair Bolsonaro, si odpykává vysoký trest za pokus o puč po prohraných volbách v roce 2022, odmítl. Podle portálu G1 také tvrdil, že za šíření těchto zvěstí mohou členové Lulovy Strany pracujících a lidé z katolické biskupské konference, pro což nepřinesl žádné důkazy.

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Situace, kdy protivník musel reagovat na nepravdivé výroky, využil levicový prezident Lula, který by rád mandát obhájil. „Dokud budu prezidentem, tak se Panny Marie z Aparecidy nikdo nedotkne,“ prohlásil v pondělí večer. Prezident také uvedl, že každá víra má v Brazílii místo.

Katolíci sice v Brazílii podle posledních údajů stále tvoří zhruba polovinu obyvatel, stoupenců evangelických církví a kazatelů v posledních letech výrazně přibývá. Kult Panny Marie z Aparecidy, která má obvykle podobu černé, honosně oblečené sošky, je mezi stoupenci římskokatolické církve stále velmi populární.

V minulých volbách voliči z řad evangelíků výrazně více podporovali Bolsonara staršího, zatímco Lula byl populárnější mezi katolíky. Oba politici si však snaží naklonit voliče v obou konfesních táborech.

Sondáže se shodují, že Lula má nad Bolsonarem mírný náskok v prvním kole. V druhém kole však mají oba politici vyrovnané šance a Lulův náskok je v rámci statistické chyby průzkumů.

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