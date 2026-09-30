Bolsonaro, který je evangelického vyznání, neuznává kult Panny Marie, který je typický pro katolíky. Před několika dny se v Brazílii začalo po internetu šířit tvrzení, že krajněpravicový kandidát chce po vítězství ve volbách titul patronky Brazílie Panně Marie z Aparecidy odebrat.
To politik, jehož otec, exprezident Jair Bolsonaro, si odpykává vysoký trest za pokus o puč po prohraných volbách v roce 2022, odmítl. Podle portálu G1 také tvrdil, že za šíření těchto zvěstí mohou členové Lulovy Strany pracujících a lidé z katolické biskupské konference, pro což nepřinesl žádné důkazy.
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Situace, kdy protivník musel reagovat na nepravdivé výroky, využil levicový prezident Lula, který by rád mandát obhájil. „Dokud budu prezidentem, tak se Panny Marie z Aparecidy nikdo nedotkne,“ prohlásil v pondělí večer. Prezident také uvedl, že každá víra má v Brazílii místo.
Katolíci sice v Brazílii podle posledních údajů stále tvoří zhruba polovinu obyvatel, stoupenců evangelických církví a kazatelů v posledních letech výrazně přibývá. Kult Panny Marie z Aparecidy, která má obvykle podobu černé, honosně oblečené sošky, je mezi stoupenci římskokatolické církve stále velmi populární.
V minulých volbách voliči z řad evangelíků výrazně více podporovali Bolsonara staršího, zatímco Lula byl populárnější mezi katolíky. Oba politici si však snaží naklonit voliče v obou konfesních táborech.
Sondáže se shodují, že Lula má nad Bolsonarem mírný náskok v prvním kole. V druhém kole však mají oba politici vyrovnané šance a Lulův náskok je v rámci statistické chyby průzkumů.