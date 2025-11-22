Bolsonaro se pokusil utéct před nástupem do vězení, chtěl využít chaosu při protestu

  14:42
Brazilská policie v sobotu zatkla exprezidenta Jaira Bolsonara. Jeho zadržení nařídil soud se zdůvodněním, že Bolsonaro plánoval útěk jen několik dní před svým nástupem do vězení. Exprezidenta v září soud poslal na 27 let za mříže za pokus o převrat a dosud byl kvůli svému zdravotnímu stavu v domácím vězení. Odvolání nejvyšší soud zamítl.
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)

Stanice brazilské federální policie, kde je zadržován bývalý brazilský...
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro. (11. září 2025)
Brazilský prezident Jair Bolsonaro. (9. října 2022)
Jair Bolsonaro na setkání se svými příznivci. (6. dubna 2025)
17 fotografií

Soudce nejvyššího soudu Alexandre de Moraes, který preventivní zatčení nařídil, uvedl, že elektronický náramek, který Bolsonaro měl od 18. července, byl v noci na sobotu poškozen.

„Údaje dokládají, že se odsouzený pokusil odstranit sledovací zařízení na kotníku, aby mohl uprchnout, k čemuž by mu pomohl zmatek způsobený demonstrací zorganizovanou jeho synem,“ uvedl soudce.

Bolsonara před nástupem do vězení hospitalizovali. A má platit za rasismus

Podle něj mohl mít Bolsonaro v úmyslu uprchnout na jednu z ambasád v blízkosti svého bydliště a požádat o politický azyl. De Moraes dále uvedl, že Bolsonaro by měl být zatčen bez použití pout a bez jakékoli mediální pozornosti.

O nařízení k preventivnímu zatčení exprezidenta bude nejvyšší soud hlasovat v pondělí při mimořádné schůzi.

Nejvyšší soud v Brazílii většinově rozhodl, že se Bolsonaro pokusil o převrat

Bolsonaro, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se před třemi lety spolu s dalšími snažil zabránit v nástupu do prezidentského úřadu levicovému politikovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva, který ho ve volbách porazil.

Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.

Od letošního srpna byl sedmdesátiletý bývalý prezident v domácím vězení, v září mu lékaři diagnostikovali rakovinu kůže.

12. září 2025
