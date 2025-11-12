Domorodí aktivisté násilně vtrhli na summit COP30. Brojí proti ničení Amazonie

Někteří demonstranti podle agentury Reuters mávali prapory s hesly odkazujícími na práva držení půdy, jiní nesli transparent „Naše země není na prodej“.
U brány do Amazonie, ale bez USA. V Brazílii začíná konference COP30
„Skupina demonstrantů prolomila bezpečnostní bariéry u hlavního vchodu do COP a způsobila lehká zranění dvěma členům bezpečnostní služby a menší škody na budově,“ uvedla organizace OSN pro změnu klimatu v prohlášení s tím, že místo konání konference je opět plně zabezpečeno a summit pokračuje.
Domorodí aktivisté bojují proti ničení svého tradičního území v Amazonii, například kácením deštného pralesa. Také se dožadují účasti na konferenci.