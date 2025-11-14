VIDEO: Vzor udržitelné dopravy? Na brazilském ostrově jezdí policisté na buvolech

Na amazonském ostrově nacházejícím se nedaleko dějiště nynější klimatické konference OSN mají unikát. Nejen jako síla v zemědělství, ale také coby čtyřnohá hlídková vozidla pro místní policejní složky tu slouží buvoli.

Zatímco představitelé států světa a aktivisté jednají v brazilském městě Belém na klimatickém summitu COP30, město Soure na ostrově Marajó na druhé straně řeky Pará (pravé rameno delty Amazonky) se pyšní neobvyklým druhem udržitelné dopravy: buvoly.

14 fotografií

Zvířata, která byla poprvé dovezena z Asie v 19. století, se stala nedílnou součástí života na amazonském ostrově a slouží nejen jako zemědělští pracovníci, ale také jako čtyřnohá hlídková vozidla pro místní policii.

Domorodí aktivisté násilně vtrhli na summit COP30. Brojí proti ničení Amazonie

„Buvoli z Maraja jsou nedílnou součástí místní kultury a ekonomiky,“ řekl kapitán Mario Nascimento Marques z 8. praporu vojenské policie ve státě Pará. Policisté jezdí na těchto mohutných zvířatech po turistických oblastech, včetně nábřeží, říčního terminálu a městského trhu.

Jejich maso a mléko jsou základními surovinami místní kuchyně a dosahují vysokých cen po celém Brazílii. Býci se stali symbolem místní kultury a odolnosti a definují místní identitu.

Soure

Soure

