U brány do Amazonie, ale bez USA. V Brazílii začíná konference COP30

Autor: ,
  9:49
V brazilském městě Belém u ústí Amazonky v pondělí začíná klimatická konference OSN COP30. Opatření proti globálním změnám klimatu tam budou řešit desítky tisíc politiků, vědců, diplomatů, ekologických aktivistů i zástupců domorodých komunit ze zhruba 160 zemí. Brazilská vláda doufá, že světoví lídři po třiceti letech konferencí začnou konečně měnit sliby v konkrétní činy.
V brazilském Belému u ústí Amazonky začíná klimatická konference OSN COP30. (9....

V brazilském Belému u ústí Amazonky začíná klimatická konference OSN COP30. (9. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

V brazilském Belému u ústí Amazonky začíná klimatická konference OSN COP30. (9....
V brazilském Belému u ústí Amazonky začíná klimatická konference OSN COP30. (9....
V brazilském Belému u ústí Amazonky začíná klimatická konference OSN COP30. (9....
V brazilském Belému u ústí Amazonky začíná klimatická konference OSN COP30. (9....
7 fotografií

Na konferenci ovšem budou chybět vysoce postavení zástupci Spojených států, které patří k největším producentům skleníkových plynů a jejichž prezident Donald Trump letos oznámil odstoupení od pařížské úmluvy OSN o změně klimatu z roku 2015.

Absenci USA může částečně nahradit Čína, která vypouští do ovzduší nejvíce skleníkových plynů na světě a slibuje do roku 2035 snížit své emise až o deset procent. Na summit před klimatickou konferencí poslala vicepremiéra Ting Süe-sianga a účast čínské delegace se očekává i na dalších jednáních v Belému.

VIDEO: V Brazílii vykáceli kus deštného pralesa kvůli klimatické konferenci

Peking má finanční zájem na pokračování zelené transformace, čínský průmysl dominuje výrobě klíčových nízkouhlíkových technologií, od solárních panelů až po baterie.

Klimatické konference COP se konají už 30 let, ale teplota Země dál roste a extrémy počasí se zintenzivňují.

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) bude letošní rok pravděpodobně druhým nebo třetím nejteplejším od průmyslové revoluce. Posledních 11 let (2015–2025) bylo nejteplejších od začátku měření před 176 lety, přičemž roky 2023, 2024 a 2025 byly třemi nejteplejšími z nich.

Naše pedály ukazují, že můžeme jinak. Ekoaktivisté míří do Brazílie na kole

Skleníkové plyny v atmosféře, zejména CO2, dosáhly v roce 2024 opět rekordu a v roce 2025 dále rostly, uvedla WMO ve zprávě pro konferenci COP30.

Město Belém, které má asi 1,4 milionu obyvatel, je také přímo postiženo důsledky globálního oteplování. Stále častěji je postihováno silnými záplavami, jimiž nejvíce trpí lidé ve slumech, kde žije téměř polovina obyvatel. Kvůli konferenci federální vláda s místními úřady opravila desítky ulic, vybudovala další sanitární infrastrukturu či rozšířila zelené plochy a cyklostezky a modernizovala místní přístavy a mezinárodní letiště. Mnozí ale vládu kritizují, že z vylepšené infrastruktury mají prospěch jen bohatší čtvrti.

Ještě začátkem letošního roku někteří pochybovali o tom, že se klimatická konference v Belému uskuteční. Pořádání COP30 vyhnalo totiž ceny ubytování do neuvěřitelných výšin a některé státy proto vyzývaly brazilskou vládu, aby konferenci přesunula jinam. Ta to ale odmítla a zvýšila kapacitu ubytování v Belému například i pronájmem dvou výletních lodí. Někteří účastníci budou spát také v kasárnách či školách nebo v bytech, jež pronajali obyvatelé Belému, kteří z města na dva týdny odjeli.

Belém

Belém

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Nejdůležitější byl Redl a Kos, Hlubuček ve skupině nebyl, tvrdí svědek v Dozimetru

Policisté k soudu přivádějí k soudu Mateje Augustína, který patří k obviněným v...

V kauze Dozimetr vypovídá možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Matej Augustín. Ten byl ještě těsně před zahájením hlavního líčení mezi...

10. listopadu 2025,  aktualizováno  10:15

Seniora pohřešovali dva roky, jeho tělo i s vozíkem našli v nádrži až napodruhé

Brněnští policejní potápěči pomohli Slovákům najít tělo utonulého muže, na...

Torzo těla a elektrický vozík, které specialisté našli ve vodní nádrži Markovka na Třebíčsku, patří více než dva roky pohřešovanému seniorovi. Potvrdila to genetická analýza. Ostatky v sedmimetrové...

10. listopadu 2025  10:13

V obytné čtvrti na Zlínsku hořelo terénní auto, kvůli závadě na topení

U požáru osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu zasahovali...

Požár osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu likvidovali profesionální hasiči ze stanice Otrokovice spolu s dobrovolnou jednotkou z Napajedel. Podle vyšetřovatele byla příčinou vzniku...

10. listopadu 2025  9:50

U brány do Amazonie, ale bez USA. V Brazílii začíná konference COP30

V brazilském Belému u ústí Amazonky začíná klimatická konference OSN COP30. (9....

V brazilském městě Belém u ústí Amazonky v pondělí začíná klimatická konference OSN COP30. Opatření proti globálním změnám klimatu tam budou řešit desítky tisíc politiků, vědců, diplomatů,...

10. listopadu 2025  9:49

Trump se přijel podívat na zápas NFL, diváci ho vybučeli

Americký prezident Donald Trump při zápase NFL mezi Washingtonem a Detroitem....

Donald Trump se stal prvním úřadujícím prezidentem USA po téměř půl století, který v neděli zavítal na zápas NFL v jeho základní části. Jeho návštěva utkání mezi týmy Washington Commanders a Detroit...

10. listopadu 2025  9:32

Oheň a trosky na dvoře po výbuchu plynové lahve. Hasiči ukázali video

Výbuch propanbutanové lahve rozmetal dílnu u domu

Hasiči zveřejnili video ze zásahu na Jindřichohradecku, kde výbuch propanbutanové lahve zdemoloval dílnu u rodinného domu. Popáleného staršího muže transportovali záchranáři letecky na Kliniku...

10. listopadu 2025  9:32

V Krušnohoří se narodila rysí mláďata. Fotopast zachytila, jak zkoumají okolí

Dva mladí rysi prozkoumávají své prostředí.

Po dlouhé době přišla v Krušných horách na svět mláďata rysa karpatského. Narodila se samici a samci, které do lokality vypustili saští odborníci v rámci projektu, jehož cílem je vytvořit v...

10. listopadu 2025  9:05

Začaly padat kufry, lidé krváceli. Cestující popsali srážku vlaků na Slovensku

U slovenského Pezinku se srazily dva vlaky. (9. listopadu 2025)

Cestující ze dvou vlaků, které se srazily v neděli večer nedaleko Bratislavy, popsali chvíle hrůzy. Viděli krvácející lidi, někteří začínají mít strach z vlaků. Rychlík jedoucí z Košic do Bratislavy...

10. listopadu 2025  8:54

GLOSA: Těžký úděl herce a ještě těžší úděl lehkých děv lze poznat Ve Smečkách

Julie Stejskalová a Sandra Černodrinská v nezvyklém projektu Té tmě utíkám Ve...

Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...

10. listopadu 2025  8:30

Vlak na Vyškovsku vzplál kvůli přepálení elektrického kabelu

Požár vagonu osobního vlaku zastavil ráno provoz na trati mezi Nesovicemi a...

Příčinou požáru vlaku, který před téměř třemi týdny zastavil provoz na trati mezi Nesovicemi a Nemoticemi na Vyškovsku, byla technická závada. Podle zjištění České televize teplo z výfukového potrubí...

10. listopadu 2025  8:21

Letiště v Tokiu ozdobí devět metrů vysoká Godzilla, instalace drží prvenství

Na pasažéry procházející tokijským letištěm Haneda bude od konce prosince...

Na pasažéry procházející tokijským letištěm Haneda bude od konce prosince shlížet největší krytá instalace Godzilly na světě. Filmové monstrum, které bude mít devět metrů na výšku a 40 metrů na...

10. listopadu 2025  7:54

Svatý Martin dorazí bez sněhu. Týden bude oblačný, občas zaprší

ilustrační foto

V týdnu svatomartinských tradic meteorologové očekávají, že do Česka dorazí četná oblačnost a mlha s občasnými srážkami. V pondělí se srážky objeví především na severu a severovýchodě naší země a...

10. listopadu 2025  6:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.