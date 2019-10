Bolsonaro chce obnovit zarostlou dálnici srdcem Amazonie, ekologové úpí

Dálnici BR-319 nechala zbudovat vojenská junta, která Brazílii vládla v 70. letech minulého století. Chtěla tak Brazilce povzbudit k osidlování odlehlých končin Amazonie. Dálnice má téměř 900 kilometrů a spojila Porto Velho ve státě Rondonia s městem Manaus, které je považováno za srdce Amazonie.



Když se země v polovině 80. let vrátila k demokracii, zájem úřadů o odlehlé končiny země opadl. Novou dálnici pak rychle pohltila příroda. Dnes je udržovaná jen asi třetina komunikace, většina BR-319 je během šestiměsíčního období dešťů neprůjezdná.

Řidiči, kteří se o to pokusí v druhé polovině roku, kličkují mezi obřími výmoly a popadanými stromy. Obyvatelé města Realidade, kde spravovaný úsek dálnice směrem na Manaus končí, jim před odjezdem z civilizace přidávají dobrou radu: hlavně pozor na jaguáry.

To by se ale brzo mělo změnit. Prezident Jair Bolsonaro po nástupu do funkce slíbil, že dálnici nechá opravit. Začít by se mělo už v roce 2021. Projekt je součástí širšího plánu nastartovat ekonomický rozvoj Amazonie a počítá především s vyasfaltováním úseku mezi Realidade a dvoumilionovým Manausem, který je dnes přístupný jen vzduchem či po vodě.



„Jsme si jistí, že naše BR-319 bude vyasfaltována,“ prohlásil letos v červenci na veřejném shromáždění v Manausu prezident Bolsonaro. Bývalý voják na stojí na straně farmářů a těžařů dlouhodobě. Letošní celosvětové nářky nad rozsáhlými požáry v Amazonii odmítal s tím, že Brazílie má plné právo na rozvoj svého území.

Amazonie v bodu zlomu

Mezi vědci a ekology vzbudil projekt obnovy BR-319 zděšení. Destrukce deštného pralesa totiž vždy začíná stavbou silnice. Po ní přijíždějí osadníci, těžaři dřeva a farmáři. Začíná velké kácení a vypalování podrostu, prales ustupuje civilizaci a na rozrůstajících se mýtinách rostou nová města.

A rekonstrukce BR-319 podle expertů odpálí explozi odlesňování ve státě Amazonas, kde je dnes jen velmi málo silnic a deštný prales je tu proto velmi dobře zachován. Studie Univerzity v Minas Gerais odhaduje, že do roku 2030 zmizí kvůli obnovení dálnice prales o rozloze Floridy.

Podle expertů se Amazonie už teď blíží k bodu zlomu, za kterým se propadne do nezvratného cyklu odumírání deštného pralesa a začne se měnit v savanu. To nastane ve chvíli, kdy bude zničeno 20 až 25 procent pralesa. K dnešnímu dni je to přibližně 15 až 17 procent.



„Stavbou BR-319 se dostaneme přes tento bod zlomu, je to víc než dost,“ říká profesor Britaldo Soares Filho z University v Minas Gerais, který modeluje průběh odlesňování po dostavbě silnice. „Vlastně tím narýsují úplně novou hranici srdcem amazonského pralesa,“ dodal.

Vláda tvrdí, že podobné obavy jsou přehnané. Ministerstvo infrastruktury naopak tvrdí, že znovuzprovoznění dálnice umožní ochráncům přírody lépe kontrolovat dění v oblasti. „Naším cílem není povzbuzovat odlesňování,“ argumentuje Mateus Salome do Amaral z ministerstva pro infrastrukturu.

Splněný sen

Obyvatelé Amazonie jsou každopádně z prezidentova slibu nadšení. „Lidé sem přišli v 70. letech za snem, který jim slíbila vojenská vláda. Mají naprosté právo, aby se jejich sen po tolika dekádách naplnil,“ říká Marcelo Cavalcante. Tento prodavač ojetých aut z města Humaita uspořádal v srpnu demonstraci na podporu projektu.

I kvůli těmto náladám mezi místními se ekologové s obnovou BR-319 už předem do značné míry smířili a nejspíš se ho nepokusí zablokovat u soudu, jak tomu bylo dříve u jiných kontroverzních staveb. Místo toho budou lobbovat za to, aby do projektu byla zakomponována opatření k minimalizaci environmentálních dopadů.

„Je nám jasné, že tato silnice bude tak jako tak vyasfaltována. Je důležité, aby se to stalo pokud možno udržitelným způsobem,“ míní Rafael da Silva Rocha, federální prokurátor státu Amazonas.