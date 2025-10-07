Smrtící metanol straší Brazilce, raději abstinují. V São Paulo zemřelo už 15 lidí

  7:44
Brazílie řeší případy otravy metanolem, které se v současnosti soustředí ve městě São Paulo a jeho okolí. Úřady vyzvaly spotřebitele k velké opatrnosti, což vedlo k propadu prodejů alkoholických nápojů o několik desítek procent. Podle pondělních údajů zdravotnické úřady potvrdily či prověřují 225 případů nákazy, mrtvých je až 15.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: SXC.hu

O prvních případech otravy po požití alkoholu začala brazilská média informovat minulý týden. Od té doby počty případů, které úřady prověřují či potvrdily, stoupají.

Když vraždil metanol. Pančovaný alkohol zabil padesát lidí

Skoro 200 potvrzených či prověřovaných případů připadá na São Paulo. Na nejlidnatější brazilské město připadají také dvě potvrzená úmrtí. Úřady však prověřují dalších 13 úmrtí, uvedlo v úterý ministerstvo.

V pátek ministr zdravotnictví Alexandre Padilha vyzval obyvatelé města k abstinenci či maximální obezřetnosti. „Pijte jen, když máte absolutní jistotu o původu (alkoholu),“ uvedl ministr s tím, že riziko otravy je vyšší u destilátů jako jsou vodka a gin. Právě tyto nápoje by podle Padilhy neměli obyvatelé São Paula pít vůbec.

Výzvy úřadů a nejistota se podle provozovatelů restaurací a barů promítly do víkendové spotřeby alkoholických nápojů a koktejlů, která poklesla o zhruba 30 procent. Některé podniky ale zaznamenávají nárůst spotřeby piva, které zákazníci považují za bezpečnější.

Distributor smrtícího alkoholu z metanolové kauzy byl podmínečně propuštěn

Policie vyšetřuje původ závadného alkoholu a několik lidí zadržela. Metanol se používá při výrobě pančovaného alkoholu. Brazilské ministerstvo zdravotnictví také posílilo distribuci v nemocnicích látek a léků pro léčbu otravy metanolem.

V Čechách se otrava metanolem řešila v roce 2012 během tzv. Metanolové aféry. Po požití jedovatého alkoholu postupně zemřely desítky lidí a další desítky skončily v nemocnici. V kauze metanol bylo v lednu 2014 obžalováno celkem 31 lidí.

Hlavními aktéry metanolové aféry byli Tomáš Křepela a Rudolf Fian, kteří dohromady namíchali podle soudu přes 10 tisíc litrů smrtící směsi a tu následně přes distributora Jiřího Vaculu prodávali dalším obchodníkům. Vacula byl z vězení předběžně propuštěn již v roce 2022, zatímco oba dva míchači stále zůstávají za mřížemi.

7. října 2025  7:52

7. října 2025  7:44

