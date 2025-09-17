Rozhodnutí soudce Williama C. Ryana z Losangeleského vrchního soudu přišlo jen několik týdnů poté, co bratrům byla zamítnuta žádost o podmínečné propuštění. Ryan zamítl žádost z května 2023 o přezkoumání jejich odsouzení na základě nových důkazů podporujících jejich tvrzení o sexuálním zneužívání ze strany otce.
Soudce uvedl, že nové důkazy „mírně potvrzují“ výpověď obou bratrů o sexuálním zneužívání jejich otcem. Nevyvracejí však skutečnost, že při spáchání vražd jednali s předem promyšleným úmyslem a rozvahou.
„Důkazy uvedené v této věci nejsou natolik přesvědčivé, aby vyvolaly přiměřené pochybnosti alespoň u jednoho porotce nebo podpořily neúplné poučení o sebeobraně,“ napsal soudce.
Dva komisaři během srpnového celodenního jednání zamítli Lyleovi Menendezovi podmínečné propuštění na tři roky. Ve zprávě poznamenali, že starší bratr stále vykazuje „antisociální osobnostní rysy, jako je klamání, bagatelizování a porušování pravidel, které se skrývají pod pozitivním povrchem“.
Eriku Menendezovi, jenž jsi odpykává trest ve stejné věznici v San Diegu, bylo den dříve rovněž odmítnuto podmínečným propuštěním poté, co komisaři vyhodnotili, že jeho nevhodné chování ve vězení z něj stále činí riziko pro veřejnou bezpečnost.
Soud poslal bratry v roce 1996 do vězení na doživotí za zastřelení svých rodičů v jejich sídle v Beverly Hills v srpnu roku 1989. Zatímco obhájci tvrdili, že bratři jednali v sebeobraně jako důsledek dlouholetého sexuálního zneužívání ze strany otce, žalobci uvedli, že bratři usilovali o dědictví v hodnotě několika milionů dolarů.