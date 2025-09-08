Nález pumy z války na bratislavském staveništi. Chystá se evakuace okolí

Podle televize Joj byla při výkopových pracích odhalena puma o délce 1,6 metru, která váží 226 kilogramů.
Policejní mluvčí Lukáš Pecek v tiskové zprávě uvedl, že pyrotechnik začal bombu zajišťovat pro její pozdější zneškodnění. Uvedl, že obyvatelům nebezpečí nehrozí.
V okolí nálezu uvedené pumy vyrostly v uplynulých letech velké obytné domy. Za druhé světové války se v oblasti nacházela rafinerie Apollo, která se tehdy stala terčem náletů spojeneckých bombardérů.
Před čtyřmi lety rovněž kvůli nálezu letecké bomby v uvedené lokalitě policie vyklidila autobusové nádraží a jeho okolí.