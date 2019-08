Bratislava zavedla sdílené koloběžky, za týden jich lidé polovinu ukradli

⛔ Pár príkladov toho, čo sa robiť nemá! Áno, stalo sa, že sa niektorí z našich spoluobčanov rozhodlo prisvojiť si naše kolobežky. Doplatili na to!



Už 5 zlodejov sedí za mrežami z 25 prípadov krádeží. Verte nám, neoplatí sa vám to! (Mimochodm, nechýba nám ani jedna.)



☝️ Všetky naše kolobežy sú totiž vybavené bezpečnostným systémom, vďaka ktorému vieme presne v čase určiť, kde sa naše kolobežky nachádzajú. Dokonca aj to, či je kolobežka zaparkovaná, spadnutá, opretá o niečo... a pod.