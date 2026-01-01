Noční provoz na dálnici D1 v Bratislavě zpestřil mimořádný náklad. Z výstaviště Incheba, kde ve čtvrtek skončil veletrh obranné a bezpečnostní techniky, se na letiště přesouvala slovenská stíhačka F-16. Kvůli přepravě musela být část dálnice i okolních ulic dočasně uzavřena.
Letoun se po skončení mezinárodní přehlídky obranných a bezpečnostních technologií nemohl vrátit na letiště vlastní silou.
Organizátoři proto zvolili silniční transport, při němž byl stroj převážen jako nadrozměrný náklad.
Neobvyklá podívaná se odehrála v noci ze čtvrtka na pátek a způsobila dopravní omezení na trase mezi výstavištěm a bratislavským letištěm.
Na rozdíl od běžného provozu tak F-16 na D1 nepředstavovala nečekanou komplikaci, ale součást logistické operace po skončení výstavy.
Ti, kteří o přesunu dopředu věděli, vyčkávali podél trasy, aby si tuhle unikátní podívanou mohli zdokumentovat.
Veletrh IDEB Defence & Security se v Inchebě konal od 12. do 14. května a představil techniku určenou pro armádu, bezpečnostní složky i krizové řízení.
Mezi největší lákadla patřila právě stíhačka F-16, kterou si návštěvníci mohli prohlédnout zblízka.
Akce přinesla i další výjimečný moment. Slovenské stíhací letouny poprvé v historii předvedly nízký přelet nad Bratislavou.
Po dálnici D1 v Bratislavě se kvůli veletrhu obranné a bezpečnostní techniky přesouvala stíhačka F16. (14. května 2026)
