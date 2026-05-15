Stíhačka na D1. Slováci převáželi po dálnici letoun F-16, doprava stála
Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla
Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...
Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář
Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...
Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu
Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...
S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel
Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....
Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny
Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...
Rusko udělalo z Ukrajiny zbrojní velmoc. Její drony jdou v cizině na dračku
Ukrajinští výrobci dronů zaznamenávají žhavý mezinárodní zájem o svou válečnou technologii. Někteří už se zahraničními firmami uzavřely partnerství pro masovou produkci svých bezpilotních letounů....
Policie vyšetřuje popáleného psa ve Šlapanicích, žádá svědky o pomoc
Policisté na Brněnsku prověřují případ psa se známkami popálení pro podezření z týrání zvířat. Oznámení o odchyceném psovi plemene Cane Corso přijala policie od strážníků ve Šlapanicích v sobotu...
Divadlo v Liberci prodává historické kostýmy, zájem organizátory překvapil
Zájem o divadelní kostýmy v Liberci překvapil i samotné organizátory. Stovky lidí čekaly ve frontě už před otevřením Malého divadla, které je součástí Divadla F. X. Šaldy. Organizátoři tak otevřeli o...
Mrtvá velryba u dánského ostrova je opravdu Timmy, našlo se sledovací zařízení
Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak přezdívaný Timmy. Předtím několikrát uvázl na mělčině Baltského moře u německého pobřeží. Na těle kytovce se našlo...
Srdcovka za padesát melounů, říká Mirai Navrátil o festivalu v rodném městě
Hudebník a frontman kapely nesoucí jeho jméno Mirai Navrátil se v posledních letech vedle vlastní tvorby prosazuje také v roli pořadatele a dramaturga. Stojí za festivalem FM City Fest ve...
Na seniora při kácení u Vranova spadl strom, muž na místě zemřel
Na seniora u Vranova na Brněnsku spadl v sobotu odpoledne při kácení strom, muž na místě zemřel. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, sdělil mluvčí policie Petr Vala
Mexické tortilly opět dobývají Polsko. Řetězec Taco Bell se tam vrací po letech
Řetězec Taco Bell se po letech vrátí na polský trh. Svou první restauraci otevře koncem letošního roku. Za rozvoj značky v zemi bude odpovídat skupina AmRest. Značka už v Polsku působila v 90....
Vlak v Brně v tunelu srazil muže. Nehodu nepřežil, provoz stál desítky minut
Vlak v Brně mezi stanicemi Židenice a Královo Pole srazil v sobotu odpoledne v tunelu muže, který nehodu nepřežil. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, provoz na trati byl několik desítek minut...
Švýcaři otevřou tajné složky o Mengelem. Drželi je pod zámkem desítky let
Švýcarská Federální zpravodajská služba (FIS) oficiálně zpřístupní dlouhodobě zapečetěné tajné složky o nechvalně proslulém nacistickém zločinci Josefu Mengelem. Neoznámila však, kdy tak učiní,...
Žít bez partnera ženám nevadí, muži trpí. První sex mladí odkládají, zjistil průzkum
Téměř každý pátý člověk v Česku žije sám, partnera nemá ani ve společné domácnosti, ani na dálku. Zatímco ženy zůstávají single častěji dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, muži spíše...
Když ho slyšel Paul McCartney, rozplakal se. Před 60 lety vyšlo zásadní album
Skupina The Beach Boys vydala album Pet Sounds přesně před 60 lety, 16. května 1966. Jen málokdo tehdy tušil, že právě vzniká jedno z nejvlivnějších děl popové historie. Jaký je její příběh?
Obchodně a za příplatek. Evropa jedná s Íránem o povolení k plavbě Hormuzem
Některé evropské země vedou s Teheránem jednání o získání povolení k plavbě Hormuzským průlivem, oznámila v sobotu íránská státní televize. Írán tuto strategickou úžinu a klíčovou námořní trasu, kudy...