V Bratislavě přistálo letadlo z Číny, posádka musí zůstat celý den na palubě

Boeing 747-400 společnosti Suparna Airlines přistál na bratislavském letišti Milana Rastislava Štefánika v sedm hodin ráno. „Jde o let, kterým budou do čínského Pekingu přepravené zdravotnické pomůcky,“ uvádí letiště na své facebookové stránce. Do Pekingu má přepravit například roušky nebo ochranné rukavice a brýle.

Slovenská média v minulých dnech psala, že letadlo mělo původně do Číny přepravit humanitární pomoc pro boj s epidemií koronaviru. Objevily se i zprávy, že ho přede dvěma dny odmítlo přijmout letiště ve Vídni. Na svých webových stránkách tvnoviny.sk o tom informovala například televize Markíza.

O tom, zda přijmout tento z Číny, se ve čtvrtek debatovalo dokonce i na zasedání slovenské vlády. Premiér Peter Pellegrini z vládního Smeru na tiskové konferenci uvedl, že let bude moci přistát, posádka však bude muset zůstat až do odletu na palubě.

Pellegrini také tvrdil, že letadlo má vyzvednout humanitární pomoc. Dodal, že je to materiál, který nakoupily slovenské firmy působící na čínském trhu. Slovenský premiér také podle serveru topky.sk řekl, že by nebylo „spravedlivé a fér, abychom bránili odvézt humanitární pomoc do Číny“. Že to je humanitární pomoc, tvrdilo i slovenské ministerstvo dopravy.

Na bratislavském letišti nyní panují velmi přísná bezpečnostní opatření. „Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví SR používají zaměstnanci při kontaktu s posádkou letu osobní ochranné pracovní prostředky,“ uvádí letiště.



Posádka letadla musí zůstat na palubě až do odletu, který je plánován na osmou hodinu večer. Jediný, kdo smí palubu opustit, je kapitán. Ten má totiž povinnost před odletem provést vizuální kontrolu letadla a nákladu.

Letiště v Bratislavě však popírá, že by šlo o humanitární pomoc a podle něj jde o komerční let. Také odmítá, že by let v minulých dnech odmítlo přijmout vídeňské letiště.

Slovenský bulvární deník Plus Jeden Deň spekuluje, že náklad, který má let do Číny přepravit, nakoupil podnikatel Eduard Šebo. Podle listu plánuje v Číně zdravotnický materiál prodat za 3 miliony eur.