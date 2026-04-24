Bránily by nás? Tusk pochybuje o USA, vyzývá ke společné evropské obraně

  10:18
Polský premiér Donald Tusk si klade otázku, zda by Spojené státy v případě útoku Ruska na Evropu dodržely své závazky vůči svým spojencům v NATO a bránily je. Šéf polské proevropské vlády v deníku Financial Times řekl, že je nutné, aby EU měla skutečnou společnou obranu.
Polský premiér Donald Tusk (11. dubna 2026)

Polský premiér Donald Tusk (11. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Pro Evropu je „největší, nejdůležitější otázkou, zda jsou Spojené státy připravené být loajální, jak je to popsáno ve smlouvách o NATO,“ řekl Tusk a varoval, že Rusko by mohlo na nějakého člena Aliance zaútočit v řádu měsíců. K Polsku Spojené státy podle Tuska přistupují jako k nejlepšímu a nejbližšímu spojenci v Evropě. „Pro mě je ale skutečný problém to, zda se v praxi něco stane,“ řekl.

Financial Times píší, že Tuskovy výroky odrážejí to, jak v Evropě roste nejistota související s komentáři amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho nejednoznačným přístupem k obraně Evropy.

„Pro celé východní křídlo, moje sousedy (...) je otázkou, zda NATO stále je organizací, která je politicky a také logisticky připravená reagovat například proti Rusku, když se pokusí zaútočit,“ uvedl také Tusk. Když loni v září polský vzdušný prostor narušilo asi dvacet ruských dronů, někteří z členů Aliance se podle něho chovali, „jako by se nic nestalo“. Nebylo pro něj jednoduché partnery v NATO přesvědčit, že nešlo o náhodný incident, ale o dobře plánovanou a připravovanou provokaci proti Polsku.

Polský premiér zdůraznil, že jeho slova nemají být chápána jako skepse vůči článku pět Severoatlantické smlouvy týkajícího se vzájemné obrany, ale „spíš jako sen o tom, že garance na papíře se promění v něco velmi praktického“.

„Chci mít jistotu, že pokud by se něco stalo, bude Rusko vědět, že reakce bude tvrdá a jednoznačná,“ podotkl Tusk.

Na Kypru dnes pokračuje neformální summit EU a podle Financial Times se na něm jedná i o článku 42.7 Smlouvy o Evropské unii, který zavazuje členy sedmadvacítky ke vzájemné pomoci v případě ozbrojené agrese nebo teroristického útoku. Jde o reakci na Trumpovy hrozby týkající se vystoupení Spojených států z NATO a jeho nejednoznačná vyjádření o dodržení závazků vyplývajících z článku pět Severoatlantické smlouvy.

Podle Tuska v diskuzích o článku 42.7 jde o definování praktických způsobů, jak by si země mohly navzájem pomoci v případě útoku. „Pokud chcete mít skutečnou alianci, a to nejen na papíře, potřebujete k tomu skutečné nástroje a skutečnou moc, pokud jde o obranné prostředky a přesuny vojsk mezi jednotlivými zeměmi a tak dále,“ řekl Tusk. „Proto je nyní mojí posedlostí a mým posláním znovu spojit Evropu,“ uvedl šéf polské vlády. „Znamená to společnou obranu (...) a společné snahy o ochranu naší východní hranice,“ dodal.

Bránily by nás? Tusk pochybuje o USA, vyzývá ke společné evropské obraně

